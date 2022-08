La Cámpora publicó un video con advertencias para la Justicia: "Si la tocan a Cristina..."

La Cámpora salió a respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner después de los duros alegatos de la fiscalía en el juicio por corrupción en la obra pública, con un video en Twitter y un desafiante mensaje a la Justicia: "Si la tocan a Cristina...".

La organización liderada por el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, hijo de la titular del Senado, defendió a la expresidenta después de que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola plantearan en la etapa de alegatos del juicio Vialidad que "durante 12 años la corrupción sistemática del Estado fue inalterable", entre otras acusaciones.

En el video aparecen imágenes aéreas de una multitudinaria manifestación de la militancia en Comodoro Py en 2016 en respaldo de la Vicepresidenta por la causa dólar futuro. De fondo se escucha la voz en off de la titular del Senado en su presentación en 2019 en los tribunales federales de Retiro en el juicio por corrupción en la obra pública.

En el video reproducen las duras críticas que Cristina Kirchner le hizo en ese momento a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu: "Seguramente este tribunal, que es un tribunal de lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa".

Luego se escucha parte de discurso de la Vicepresidenta con citas a Fidel Castro, en la recordada autodefensa del exlíder de Cuba: “He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia”.

El respaldo virtual de La Cámpora a Cristina Kirchner

La Cámpora usó en Twitter el hashtag #TodosConCristina para respaldar a la vice en medio de los duros alegatos de la fiscalía a la vicepresidenta en el juicio por corrupción en la obra pública.

El secretario general de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque respaldó a la vice Cristina Kirchner (Foto: captura Twitter @larroqueandres).

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés “Cuervo” Larroque planteó en Twitter que a Cristina Kirchner “la persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir”.

Larroque acusó a “jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico” de “perseguir” a la vicepresidenta, que dijo que “sigue defendiendo al pueblo”.

El secretario general de La Cámpora dijo con críticas a la Justicia que “los garantes de impunidad de Mauricio Macri persiguen a Cristina Kirchner”.

El senador nacional K Mariano Recalde respaldó a la vice Cristina Kirchner en medio del juicio por la causa Vialidad (Foto: captura Twitter @marianorecalde).

El senador nacional K Mariano Recalde también respaldó en Twitter a la Vicepresidenta: “La persiguen por sus convicciones, por defender siempre los intereses del pueblo”.