La capacitación en perspectiva de género de Diputados cerró poniendo el foco en la Responsabilidad Parental

En el cierre de la capacitación en perspectiva de género (Ley Micaela), que lleva adelante la Cámara de Diputados a través del programa propio de la institución, se puso el foco sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cuanto a la responsabilidad parental. En este sentido, y mediante modalidad remota, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero junto a la jueza de Familia, Olga Amigot, y la asesora de Menores, Daniela Faerman analizaron el acceso a los derechos propios de niños, niñas y adolescentes, y la necesidad de una deconstrucción con perspectiva de género.

En primer lugar, Faerman explicó que la responsabilidad parental es “la función social que los padres desempeñamos en la humanización de hijos” y profundizó que a través de ese paradigma “los niños comienzan a ser valorados como personas, a ser respetados en su dignidad”. A la vez, precisó que el instituto de la RP “es un conjunto de deberes y derechos, poniendo el énfasis en los deberes que tenemos como progenitores y que se sustenta en tres pilares: el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído”.

“En materia de violencia contra la infancia es importante tomar medidas preventivas y promocionar formas de crianza positiva porque en esto también existe un trabajo de deconstrucción” subrayó la funcionaria judicial,

Por su parte, Amigot abordó la Responsabilidad Parental sin perder de vista la perspectiva de género. La magistrada primero remarcó que no se puede continuar “sosteniendo los mismos paradigmas de siglos atrás en pleno Siglo XXI, y en este sentido, no podemos mantener la función judicial del S XIX en este Siglo”. En esta línea, indicó que hubo un cambio de paradigma y que se pasó de hablar de Derecho de Familia a Derecho de las Familias. “Debemos romper los estereotipos” contempló la jueza para luego ilustrar que en la actualidad aún se sostiene “que la crianza está a cargo siempre de las madres”. Con ello, señaló que “desde la perspectiva de género, en materia de maternidad y parentalidad, existe la noción de coparternilidad, es decir la igualdad real, para que el interés superior de niños niñas y adolescentes sea una realidad y entender que no es función específica de las mujeres”.

En tanto, la titular de la Cámara baja ratificó el compromiso de hacer llegar las capacitaciones a diferentes espacios comunitarios y avanzar en la concientización de las responsabilidades parentales que hagan respetar el derecho de las infancias y adolescentes. Además, Guerrero subrayó la importancia de trabajar institucionalmente desde los poderes del Estado “una cuestión tan trascendental como los derechos humanos de niños niñas y adolescentes para garantizarles el respeto efectivo de sus derechos, puesto que como adultos, necesitamos ser progenitores más responsables y asumir los deberes propios”.