La Capital certificó a 34 vecinos que finalizaron talleres gratuitos de oficios

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca llevó adelante una jornada de celebración con motivo de la entrega de certificados a 34 vecinos y vecinas que finalizaron con éxito distintos talleres gratuitos de oficios.

La iniciativa fue impulsada a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, con una propuesta orientada a fomentar la inserción laboral y brindar herramientas productivas que puedan ser utilizadas por los participantes para desarrollar nuevas oportunidades en los distintos barrios de la ciudad.

El acto de entrega de las certificaciones estuvo encabezado por el intendente Gustavo Saadi, quien felicitó a los flamantes egresados y puso el foco en el esfuerzo individual realizado durante el proceso de aprendizaje. Durante su intervención, el jefe comunal sostuvo: "A mí me gustaría dejar una ciudad con oportunidades; la política se trata de eso, de brindar herramientas concretas a los vecinos y vecinas para su progreso cotidiano".

En ese sentido, destacó que el valor de estos trayectos formativos no se encuentra solamente en la certificación obtenida al finalizar los cursos, sino también en la dedicación y el esfuerzo personal que cada participante puso durante el aprendizaje.

Maquillaje, manicuría y barbería

Los talleres que finalizaron los 34 vecinos estuvieron vinculados con diferentes oficios y especializaciones que forman parte de la propuesta formativa municipal.

La capacitación incluyó:

Maquillaje Social.

Manicuría Nivel 1.

Manicuría Nivel 2.

Barbería.

La propuesta fue desarrollada a través de una articulación territorial con diferentes instituciones y espacios barriales, lo que permitió llevar las capacitaciones a distintos sectores de la ciudad.

Entre las instituciones que participaron se encuentran la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, representada por Daniel Andrada; el espacio EDI Norte, a cargo de Marcelo Lobo y Gisela Soria; y el centro Somos Vecinos, coordinado por Maximiliano Mascheroni y Elia Molina.

Esta articulación permitió sostener una propuesta de formación vinculada directamente con los barrios y con las necesidades de quienes buscan incorporar nuevas herramientas para el desarrollo de actividades productivas.

Más de 49 espacios formativos en la Capital

La coordinadora de los talleres, María Eugenia Herrera, destacó durante el acto el alcance que tiene el programa de capacitación municipal. Según explicó, el municipio cuenta actualmente con más de 49 espacios formativos distribuidos en toda la Capital, lo que representa una estructura destinada a acercar distintas propuestas de capacitación a los vecinos.

Herrera remarcó además una característica particular de los cursos que finalizaron los 34 participantes: su carácter profesionalizante, resultado del convenio celebrado con el Instituto Municipal de Emprendedores.

La funcionaria explicó que el cursado no se limitó a la enseñanza de las técnicas específicas de cada oficio. La formación también incorporó contenidos básicos relacionados con economía y finanzas, con el objetivo de brindar a los participantes herramientas que les permitan contar con bases para iniciar un emprendimiento.

"Estos cursos en particular tienen un carácter profesionalizante gracias al convenio celebrado con el Instituto Municipal de Emprendedores. El cursado fue integral: no solo enseñamos la técnica del oficio, sino que también brindamos formación básica en economía y finanzas para que los participantes cuenten con bases sólidas a la hora de emprender", detalló Herrera.

La capacitación, de esta manera, incorporó dos dimensiones: el aprendizaje concreto del oficio y la preparación básica para afrontar los aspectos económicos y financieros relacionados con un eventual proyecto comercial.

Materiales e insumos gratuitos

Otro de los aspectos destacados por la coordinadora de los talleres fue que la comuna garantiza de manera gratuita todos los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones.

Esta decisión apunta a asegurar la igualdad de oportunidades entre quienes participan de las propuestas formativas, evitando que la necesidad de adquirir elementos para cursar se convierta en una dificultad para acceder al aprendizaje.

Los participantes pudieron así desarrollar los contenidos correspondientes a maquillaje social, manicuría y barbería dentro de una propuesta que contempló tanto los conocimientos técnicos como los aspectos básicos relacionados con la posibilidad de emprender.

El esquema de capacitación busca que las herramientas adquiridas puedan trasladarse luego a proyectos concretos y contribuir a la inserción laboral de quienes completaron los trayectos.

Financiamiento para emprender

Durante el acto, el intendente Gustavo Saadi también adelantó que el equipo de gobierno municipal trabaja en una reestructuración operativa del Instituto Municipal de Emprendedores.

El objetivo de esta modificación es ofrecer líneas de financiamiento más accesibles que las del circuito financiero tradicional, destinadas a quienes culminan este tipo de capacitaciones y buscan poner en marcha sus propios proyectos comerciales. La propuesta contempla un impulso inicial con tasas y requisitos flexibles, de manera que los nuevos egresados puedan avanzar en sus emprendimientos sin enfrentar trabas burocráticas.

La iniciativa se plantea como una continuidad de la capacitación. Es decir, el proceso no se limitaría a enseñar un oficio y entregar una certificación, sino que incorporaría posteriormente herramientas para facilitar la puesta en marcha de proyectos comerciales.

El esquema anunciado contempla:

Líneas de financiamiento más accesibles.

Condiciones diferentes a las del circuito financiero tradicional .

. Tasas flexibles.

Requisitos flexibles.

Un impulso inicial para los nuevos egresados.

Menos trabas burocráticas para poner en marcha proyectos comerciales.

Reconocimiento a los docentes capacitadores

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento especial a los docentes que estuvieron a cargo de las capacitaciones. Las autoridades destacaron el compromiso pedagógico de Lorena López, Karina Rodríguez y Pablo Rodríguez, quienes participaron como docentes capacitadores de los talleres.

Su tarea estuvo vinculada con el proceso de formación de los vecinos que finalmente recibieron sus certificaciones, en el marco de una propuesta que buscó combinar aprendizaje técnico, formación complementaria y herramientas para el desarrollo de emprendimientos.

Acompañamiento de funcionarios municipales

El acto contó además con la presencia de diferentes autoridades municipales que acompañaron al intendente Gustavo Saadi durante la entrega de las certificaciones.

Participaron la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; el director general de Educación, Néstor Toledo; y la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni, entre otros funcionarios municipales.

La presencia de las distintas áreas municipales reflejó la articulación institucional que sostiene la propuesta, con participación de sectores vinculados con la educación, las políticas sociales y el desarrollo de herramientas productivas.

En este marco, la capacitación en oficios aparece vinculada con una estrategia que busca acercar propuestas formativas a los barrios y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en oportunidades laborales y productivas.