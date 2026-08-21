La Corte Suprema se declaró competente para definir si Gildo Insfrán podrá ir por otra reelección

La Corte Suprema de Justicia se declaró competente para intervenir en la causa que busca determinar si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, podrá presentarse nuevamente a elecciones y aspirar a un nuevo mandato al frente de la provincia.

El planteo fue presentado por la Confederación Frente Amplio de Formosa, que reclama que se declare la inconstitucionalidad de una nueva presentación electoral del actual gobernador. La discusión quedó así en manos del máximo tribunal, que deberá analizar la disposición constitucional provincial cuestionada y determinar si corresponde dar curso al planteo realizado por la organización.

La resolución representa el inicio del análisis de la normativa que permite al mandatario formoseño volver a competir por la gobernación. En particular, el eje de la causa está puesto en la cláusula transitoria cuarta de la Constitución de la provincia de Formosa, cuya aplicación habilitaría a Insfrán a participar nuevamente de los comicios.

La provincia, por su parte, todavía no se presentó en la causa. Sin embargo, a partir de la decisión de la Corte Suprema, tendrá un plazo de 60 días para responder la demanda a través del Fiscal de Estado.

El camino hacia un noveno mandato consecutivo

La disputa judicial está directamente vinculada con las aspiraciones electorales de Gildo Insfrán. El gobernador provincial, de extracción peronista, pretende llegar a su noveno mandato consecutivo y tiene la intención de competir en los comicios del próximo año.

La eventual candidatura no sería individual. Insfrán aspira a participar de las elecciones junto a su actual vicegobernador, Eber Solís, quien lo acompañaría por tercera vez en la fórmula.

El escenario electoral previsto para el próximo año queda, de esta manera, condicionado por la discusión judicial sobre la posibilidad de que el gobernador pueda volver a presentarse. La cuestión central no se encuentra únicamente en la intención del mandatario de competir, sino en la interpretación y aplicación de la norma constitucional provincial que establece las condiciones para su candidatura.

De acuerdo con la información conocida sobre la resolución, el análisis del máximo tribunal estará concentrado precisamente en esa disposición y en los alcances que tiene para las elecciones correspondientes al período 2027-2031.

La cláusula transitoria cuarta

Uno de los puntos centrales de la controversia es la cláusula transitoria cuarta de la Constitución de la provincia del norte, disposición que, según el planteo bajo análisis, habilita a Insfrán a participar una vez más de las elecciones para la gobernación.

La Corte Suprema analizará esa norma a partir de la presentación realizada por la Confederación Frente Amplio de Formosa. La cuestión planteada busca establecer si la posibilidad de una nueva candidatura resulta compatible con la Constitución provincial o si, por el contrario, corresponde considerar inconstitucional la nueva presentación del gobernador.

La resolución firmada por el máximo tribunal permite que la Corte pueda avanzar con el estudio de esa disposición. En este punto, la causa queda vinculada directamente con la interpretación de la normativa que habilitaría la candidatura para el próximo período de gobierno.

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron la resolución

La resolución que dio lugar a la intervención del máximo tribunal fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los tres integrantes de la Corte Suprema fueron quienes suscribieron la decisión mediante la cual el tribunal se declaró competente para realizar su análisis sobre la cláusula constitucional cuestionada. La resolución establece además un paso procesal concreto: correr traslado de la demanda a la provincia de Formosa. Esto implica que el distrito deberá presentar su posición frente al planteo realizado por la Confederación Frente Amplio de Formosa.

Hasta el momento, la provincia no había presentado su respuesta en la causa. La decisión de la Corte abre ahora esa instancia y fija un plazo determinado para que el Estado provincial intervenga formalmente.

Formosa tendrá 60 días para responder

A partir de la resolución, la provincia cuenta con 60 días para responder el planteo. La presentación deberá realizarse a través del Fiscal de Estado, quien tendrá a su cargo la representación provincial en esta instancia de la causa.

El plazo establecido introduce el próximo paso dentro del proceso judicial. La provincia deberá emitir su respuesta frente a la demanda que cuestiona la posibilidad de una nueva candidatura de Insfrán y plantea la inconstitucionalidad de la disposición que permitiría su presentación.

Hasta ahora, la discusión se había desarrollado a partir de la presentación de la Confederación Frente Amplio de Formosa. Con la decisión de la Corte Suprema, el Estado provincial queda formalmente incorporado a esta etapa del proceso y deberá expresar su posición.