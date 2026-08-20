Sanción definitiva a la transformación de CAMYEN en Sociedad Anónima Unipersonal

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 14° Sesión Ordinaria, encabezada en esta oportunidad por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Romina Williams, en una jornada marcada por la sanción definitiva de la ley que transforma a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) en una Sociedad Anónima Unipersonal, además del tratamiento de iniciativas vinculadas con el deporte, la infraestructura, el patrimonio cultural y distintas demandas de comunidades de la provincia.

Uno de los principales puntos de la sesión fue la aprobación definitiva del proyecto de Ley iniciado por el Poder Ejecutivo, que establece la transformación de la empresa creada mediante la Ley N° 5354, que pasará a denominarse Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CA.M.YEN.S.A.U.). La iniciativa fue sancionada bajo el N° 5956, con las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados.

CAMYEN ahora es S.A.U

Al fundamentar la sanción, la senadora Soledad Blas, en su carácter de miembro informante, señaló que los cambios introducidos por la Cámara de Diputados "no alteran el núcleo del proyecto" que había sido aprobado oportunamente por el Senado.

La legisladora definió la transformación como "un paso importante para fortalecer y modernizar una empresa estratégica para la Provincia de Catamarca" y remarcó que el cambio de figura societaria no supone abandonar el carácter público de la empresa ni modificar el objetivo para el cual fue creada.

Según explicó Blas, se mantienen el objeto social, el patrimonio y las capacidades de CAMYEN vinculadas con el desarrollo de la actividad minera y energética provincial. También precisó que los artículos 1° al 8° conservan la misma redacción, por lo que, de acuerdo con su exposición, se mantiene la esencia de la transformación propuesta.

Uno de los aspectos destacados durante el tratamiento estuvo relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Entre las modificaciones incorporadas se encuentra la creación de una Comisión Fiscalizadora, integrada por dos síndicos titulares y dos suplentes.

Además, uno de los miembros titulares y su suplente deberán ser propuestos por la primera minoría legislativa, mecanismo mediante el cual se incorpora la participación de la oposición dentro de la fiscalización de la empresa.

La senadora también puso en valor la ampliación de las obligaciones de transparencia. CAMYEN deberá poner a disposición de la sociedad información vinculada con:

La integración de su Directorio, síndicos y personal.

Su estructura institucional.

Los procesos licitatorios.

Los estados contables.

Las auditorías externas independientes.

De esta manera, la sesión avanzó sobre una modificación de la estructura societaria de una empresa que, según se destacó durante el debate, conservará su carácter público y su orientación hacia las actividades minera y energética de la provincia.

Igualdad de género y deporte

Otro de los proyectos que obtuvo sanción definitiva durante la jornada fue la Ley N° 5957, iniciativa impulsada por la diputada Stella Nieva, destinada a fomentar, promover, difundir y visibilizar la práctica deportiva de las mujeres en un ámbito de igualdad y equidad, en todas las instituciones, disciplinas y categorías del territorio provincial.

Como miembro informante, la senadora Débora Romero sostuvo que la normativa busca garantizar acciones concretas en materia deportiva y avanzar en la igualdad y equidad de género, con el objetivo de reparar un desequilibrio histórico entre mujeres y varones que practican deportes.

Romero planteó además que el Estado tiene la responsabilidad de generar estímulos, visibilizar y respaldar las prácticas deportivas, garantizando igualdad de oportunidades.

En ese marco, mencionó distintas dificultades existentes en puntos de la provincia, entre ellas la falta de espacios adecuados y seguros, vestuarios y baños apropiados, elementos deportivos e indumentaria, además de personal destinado a garantizar los entrenamientos. La iniciativa apunta así a generar políticas públicas que permitan que niñas, adolescentes y adultas puedan desarrollar sus proyectos deportivos y acceder a las mismas oportunidades que los varones.

Expropiaciones

Durante la 14° Sesión Ordinaria, el Pleno también otorgó media sanción al proyecto de Ley de autoría de la senadora Belén Menecier, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles ubicados en las localidades de La Merced y Balcozna, departamento Paclín.

La legisladora explicó que la incorporación de esos inmuebles al patrimonio público permitirá responder a necesidades concretas de las comunidades, vinculadas con el acceso a soluciones habitacionales, el fortalecimiento de actividades culturales y recreativas y el mejoramiento de la circulación urbana y la seguridad vial.

Los terrenos contemplados en el proyecto tendrán distintos destinos:

Ejecución de soluciones habitacionales.

Construcción de un espacio deportivo y de recreación familiar para el Club Deportivo Balcozna de Afuera .

. Creación de un predio para la realización del Festival del Pimiento , evento histórico y representativo del pueblo paclinense con más de tres décadas de trayectoria.

, evento histórico y representativo del pueblo paclinense con más de tres décadas de trayectoria. Apertura de caminos.

Fiestas patronales de El Alto

Otro de los proyectos tratados durante la sesión fue el impulsado por el senador Augusto Ojeda, que obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone declarar Patrimonio Provincial a las Fiestas Patronales, Religiosas, Culturales y Sociales en honor a los copatronos San Nicolás de Tolentino y San Benito de Palermo.

Ojeda explicó que la propuesta busca resguardar, valorizar y proyectar hacia el futuro una de las manifestaciones de fe, historia y cultura popular más profundas y antiguas del este catamarqueño: la devoción y las celebraciones en honor a los copatronos del departamento El Alto.

Las festividades se desarrollan entre el 1 y el 10 de septiembre y, según destacó el legislador, constituyen un espacio de cohesión social en el que la comunidad alteña se encuentra, se reconoce y renueva sus tradiciones.

También remarcó que se trata de un legado intangible transmitido de generación en generación mediante la memoria oral, la fe y la participación popular. A esto se suma, según lo señalado durante la sesión, un impacto socioeconómico positivo para emprendedores locales y visitantes.

Otros pedidos

Con despacho de comisión, el Cuerpo incorporó al Orden del Día y acompañó dos proyectos de resolución presentados por la senadora Romina Williams y el senador Gonzalo Ormachea.

El primero solicita al Poder Ejecutivo Provincial la repavimentación de la zona céntrica de Los Castillos, departamento Ambato, en un tramo de aproximadamente 800 metros lineales, con el objetivo de completar el asfaltado de la zona urbana.Williams explicó que los vecinos manifestaron su preocupación por el deterioro de las calles, situación que en determinados momentos dificulta la transitabilidad, especialmente debido a que se trata de arterias principales de la localidad.

El segundo proyecto, presentado por Ormachea, solicita la creación del Centro de Antecedentes Digital Anexo Chumbicha, concebido como una herramienta para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la registración, consulta y gestión de antecedentes.

El legislador aclaró que la propuesta contempla un sistema organizado, seguro y actualizado, con respeto por el derecho a la intimidad, la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información.

Asimismo, precisó que la iniciativa no busca sustituir ni asumir competencias de los organismos provinciales o nacionales responsables de emitir certificados de antecedentes penales. El objetivo es generar una herramienta administrativa y tecnológica que permita mejorar la gestión de información correspondiente al ámbito municipal o aquella que pueda incorporarse mediante mecanismos de cooperación y convenios legalmente establecidos.