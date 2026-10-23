La Capital entregó 17 nuevas escrituras gratuitas en Altos de Choya

La Municipalidad de la Capital, encabezada por el intendente Gustavo Saadi, concretó una nueva entrega de 17 escrituras gratuitas a familias del barrio Altos de Choya, en el marco del programa de regularización dominial que lleva adelante la comuna. La jornada permitió avanzar en la adjudicación de títulos de propiedad definitivos y brindar a los beneficiarios la documentación necesaria para consolidar legalmente la titularidad de los terrenos municipales que habitan desde hace décadas.

El acto se desarrolló en las instalaciones del Centro de Participación Vecinal (SePaVe) del sector y formó parte de un proceso administrativo que contempla la tramitación y entrega de escrituras a familias de distintos barrios de la ciudad. Con esta nueva instancia, el municipio continúa con el cronograma de adjudicaciones gratuitas destinado a completar los procedimientos de regularización de la propiedad.

La entrega representa un avance para las 17 familias beneficiadas, que recibieron los títulos definitivos correspondientes a sus terrenos. La documentación les permite formalizar legalmente la titularidad de sus hogares y contar con seguridad jurídica sobre un patrimonio construido a lo largo de los años.

La iniciativa se inscribe en una política municipal de ordenamiento habitacional que busca completar los trámites pendientes y garantizar que las familias alcanzadas puedan acceder a sus escrituras sin afrontar costos por este procedimiento.

Diecisiete nuevas escrituras

El fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, explicó el alcance de la jornada y detalló cómo esta nueva entrega se incorpora a otras adjudicaciones realizadas recientemente tanto en Altos de Choya como en otros sectores de la ciudad.

"Hoy cumplimos con una segunda tanda de 17 escrituras en Altos de Choya, que se acopla a las 15 que otorgamos semanas atrás en este mismo punto y a las 15 entregadas recientemente a las familias del barrio Papa Francisco. Es una satisfacción inmensa ver cómo los vecinos reciben la documentación que los convierte formalmente en dueños legítimos de sus hogares", señaló el funcionario.

De acuerdo con lo expresado por Véliz, la nueva jornada constituye la segunda tanda de escrituras entregadas en Altos de Choya dentro de este proceso. Las 17 adjudicaciones se suman a las 15 realizadas semanas atrás en el mismo barrio y a otras 15 destinadas recientemente a familias del barrio Papa Francisco.

Estos antecedentes reflejan la continuidad del programa y la distribución territorial de las entregas, que se desarrollan a medida que se completan las gestiones administrativas necesarias para formalizar la titularidad de los terrenos.

El circuito administrativo y la intervención de las escribanías

Véliz también se refirió al funcionamiento del circuito administrativo que permite concretar las adjudicaciones. Según explicó, las entregas se realizan a medida que los colegios de escribanos concluyen las tramitaciones pertinentes y remiten los títulos debidamente protocolizados desde las escribanías intervinientes.

"Vamos completando los actos a medida que nos van llegando los títulos debidamente protocolizados desde las escribanías intervinientes. La decisión de la gestión comunal es sostener este cronograma de manera semanal, recorriendo los diferentes sectores de la ciudad para garantizar que cada trámite culmine con éxito y sin costo alguno para las familias", afirmó el fiscal municipal.

La explicación del funcionario permite identificar dos aspectos centrales del procedimiento. Por un lado, la necesidad de completar las actuaciones administrativas y notariales para que cada escritura pueda ser entregada en condiciones formales. Por otro, la decisión de mantener una planificación semanal que permita avanzar de manera progresiva en los distintos barrios.

El municipio busca sostener las adjudicaciones conforme se reciben los títulos protocolizados, evitando desvincular la organización de los actos públicos del avance efectivo de cada expediente.

Portal del Norte II y III, y lo que se viene

El programa de regularización dominial continuará durante los próximos días con nuevas entregas. En ese sentido, Juan Carlos Véliz anticipó que la semana próxima está prevista una nueva jornada en los barrios Portal del Norte II y Portal del Norte III.

"La semana que viene tenemos planificado avanzar con una nueva entrega de escrituras en los barrios Portal del Norte II y III", indicó el fiscal municipal. El anuncio anticipa la continuidad del esquema territorial que impulsa la comuna y que contempla la presencia en diferentes sectores de la ciudad para concretar las adjudicaciones pendientes.

La planificación semanal responde a la decisión de sostener el proceso a medida que se completan las gestiones correspondientes. De esta manera, la Municipalidad de la Capital busca dar continuidad a las entregas y avanzar en la finalización de los trámites de las familias que forman parte del programa.

La comuna mantiene como objetivo alcanzar a más de doscientas familias catamarqueñas, con la finalidad de que puedan contar con seguridad jurídica sobre su patrimonio. Esta meta se vincula con una política pública sostenida de ordenamiento habitacional y justicia social, orientada a formalizar la titularidad de los terrenos y brindar a los vecinos la tranquilidad de disponer de documentación definitiva.

Saadi acompañó la entrega junto a autoridades municipales

La jornada contó con la presencia del intendente Gustavo Saadi, quien estuvo acompañado por el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, y el fiscal municipal Juan Carlos Véliz, además de otras autoridades municipales que participaron de esta nueva entrega.

La presencia de los funcionarios acompañó una instancia que forma parte del trabajo desarrollado por la administración comunal para avanzar en la regularización dominial y completar los procedimientos que permiten a las familias acceder a sus títulos de propiedad.

Con las 17 escrituras entregadas en Altos de Choya, las adjudicaciones anteriores en ese mismo barrio y en Papa Francisco, y la próxima intervención prevista en Portal del Norte II y III, el municipio continúa desplegando el cronograma anunciado para diferentes sectores de la ciudad.