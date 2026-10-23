Hotesur-Los Sauces: "Fue una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner"

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene como principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, comenzó esta mañana en los tribunales federales de Retiro. El proceso judicial se centra en presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en una investigación que busca determinar el mecanismo que habrían utilizado una firma hotelera y una inmobiliaria para blanquear retornos vinculados con la obra pública.

En el comienzo de la audiencia, la lectura del dictamen fiscal acusatorio puso en el centro de la escena la gravedad de los hechos que se investigan. Según la acusación, existió una compleja estructura de corrupción que habría funcionado mediante una organización criminal cuyos principales responsables habrían sido los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen fiscal sostuvo que se trató de una "compleja maniobra de corrupción", montada por una "organización criminal", cuyos "jefes fueron los exprimeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández". En esa misma descripción de las responsabilidades atribuidas, la acusación señaló a Máximo Kirchner como el "organizador" de la estructura investigada.

La presentación de estos señalamientos marca el comienzo de un debate judicial en el que se analizarán las presuntas maniobras financieras y comerciales que forman parte de las causas Hotesur y Los Sauces. Las afirmaciones citadas corresponden a la acusación fiscal y constituyen los planteos que deberán ser considerados durante el desarrollo del juicio.

Cristina afronta su tercer juicio y Máximo, va por el primero

El proceso tiene una particularidad para los dos principales acusados. Cristina Kirchner enfrenta su tercer juicio por corrupción, mientras que para Máximo Kirchner se trata de la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados.

La investigación reúne hechos y presuntas responsabilidades que involucran a integrantes de una misma familia, con señalamientos que alcanzan tanto a la expresidenta como a su hijo. La acusación fiscal atribuye a Néstor y Cristina Kirchner la conducción de la organización presuntamente delictiva y ubica a Máximo Kirchner en el papel de organizador.

El expediente se enfoca en el funcionamiento de las sociedades Hotesur y Los Sauces y en la hipótesis de que habrían sido utilizadas para canalizar y blanquear retornos provenientes de la obra pública. De esta manera, el juicio buscará abordar el esquema que, de acuerdo con la acusación, habría permitido instrumentar las operaciones bajo investigación.

La apertura del debate no implica por sí misma una resolución sobre la culpabilidad de los imputados. El proceso oral constituye la instancia en la que se expondrán los planteos de las partes y se analizarán las responsabilidades que la fiscalía atribuye a cada uno de los acusados.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 unificó las causas

El debate quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. El tribunal dio inicio al juicio único luego de la unificación de las causas, una decisión dictaminada por la Cámara de Casación Penal.

La unificación permitió que los expedientes Hotesur y Los Sauces sean tratados en un mismo debate oral. Ambos están vinculados con la investigación de presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita, y con el supuesto uso de una firma hotelera y una inmobiliaria para blanquear retornos relacionados con la obra pública.

Con la apertura de las audiencias, comenzó formalmente la lectura de la acusación fiscal, que expone la hipótesis de una estructura organizada y las funciones que, según el Ministerio Público Fiscal, habrían desempeñado sus presuntos integrantes.

La composición del tribunal y la decisión de llevar adelante un debate unificado constituyen elementos centrales de esta etapa judicial, en la que se abordarán conjuntamente los hechos investigados en ambas causas.

Participación remota y carácter excepcional

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguieron la audiencia de manera remota, conectados por Zoom. La misma modalidad fue autorizada para otros imputados, que también obtuvieron el beneficio de participar virtualmente de esta primera instancia del juicio. Sin embargo, la participación a distancia quedó expresamente delimitada por el presidente del tribunal. Durante la audiencia, el magistrado remarcó que se trata de una situación "excepcional" y advirtió que los acusados deberán presentarse de manera presencial cuando se realicen las indagatorias.

De este modo, la autorización para intervenir virtualmente corresponde a esta primera audiencia y no supone, según lo señalado por el presidente del tribunal, que toda la participación de los imputados en el proceso vaya a desarrollarse bajo esa modalidad.

La aclaración establece una diferencia entre la apertura del debate y las instancias posteriores en las que los acusados deberán comparecer físicamente ante los jueces. Mientras tanto, la lectura del dictamen fiscal comenzó con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera remota desde sus respectivos lugares.

La investigación sobre el presunto blanqueo

El eje central del juicio está puesto en el mecanismo que, de acuerdo con la investigación, habrían utilizado Hotesur, la firma hotelera, y Los Sauces, la inmobiliaria, para blanquear presuntos retornos provenientes de la obra pública.

La acusación fiscal describe una estructura que habría funcionado mediante una organización criminal y atribuye diferentes roles a los integrantes señalados. En ese esquema, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aparecen identificados como los presuntos jefes, mientras que Máximo Kirchner es señalado como organizador.

La causa busca determinar las características de las operaciones investigadas y la presunta utilización de las sociedades mencionadas dentro de ese mecanismo. La lectura del dictamen constituye el punto de partida de un proceso que deberá examinar los hechos y las responsabilidades atribuidas a los imputados.

Con el inicio del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, las causas Hotesur y Los Sauces ingresaron en una nueva etapa judicial. La acusación fiscal planteó una hipótesis de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos que involucra a Cristina Kirchner y a su hijo, mientras que la modalidad de participación virtual quedó limitada por el tribunal al carácter excepcional de esta primera audiencia, con la obligación de comparecer presencialmente para las indagatorias.