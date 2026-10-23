Dusso expuso en Chile el potencial productivo de Catamarca

En el marco de la segunda jornada de la Expo FOREDE 2026, que se desarrolla en Copiapó, Chile, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, integró el panel del seminario internacional "Internacionalización e Integración: Atacama conectada con nuevas oportunidades de desarrollo". La actividad fue organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) y constituyó un espacio para abordar las posibilidades de cooperación económica, productiva y logística entre ambos territorios.

La mesa de exposición reunió a representantes del ámbito gubernamental, diplomático y empresarial. Participaron el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; el embajador de Australia en Chile, Andrew Martin; el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco; el director de Vicuña Corp, José Luis Morea; y el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll. La moderación estuvo a cargo de Marcelo Parada.

Durante su intervención, Dusso expuso la situación económica y productiva actual de Catamarca y señaló a la minería sustentable, las energías renovables y la agroindustria como motores fundamentales para el crecimiento provincial. En su planteo, puso el acento en la necesidad de que el desarrollo de la actividad minera tenga resultados que trasciendan la producción y se traduzcan en beneficios concretos para la provincia.

En ese sentido, explicó que uno de los principales objetivos de la gestión provincial consiste en transformar el desarrollo minero en obras de infraestructura duraderas, fortalecimiento de los proveedores locales y generación de empleo genuino para las catamarqueñas y los catamarqueños. La exposición vinculó así el aprovechamiento de los recursos productivos con la necesidad de consolidar capacidades locales y ampliar las oportunidades económicas.

Integración bilateral y complementariedad productiva

Otro de los ejes centrales de la presentación fue la agenda de integración entre Catamarca y la Región de Atacama. Dusso destacó las oportunidades concretas de complementariedad en materia de encadenamiento productivo, logística y servicios especializados para la industria minera, áreas en las que ambos territorios pueden avanzar mediante iniciativas conjuntas.

La integración fue planteada como una posibilidad para profundizar los vínculos económicos y mejorar las condiciones necesarias para el intercambio comercial. En esa perspectiva, la coordinación entre las regiones no se limita al transporte de bienes, sino que también comprende la articulación de actividades productivas, la prestación de servicios y el desarrollo de capacidades vinculadas con sectores estratégicos.

La participación de la Federación Económica de Catamarca reforzó, además, la voluntad de avanzar en una agenda compartida entre gremios patronales, cámaras mineras y autoridades gubernamentales de ambos territorios. El propósito es proyectar acuerdos comerciales y logísticos de largo plazo que permitan sostener la cooperación y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

La presencia de representantes públicos y privados en el seminario permitió reunir diferentes perspectivas sobre los desafíos de la conectividad y el desarrollo. En este marco, la articulación institucional y empresarial apareció como una herramienta para convertir los objetivos de integración en acciones concretas.

Energía y turismo

Al referirse al crecimiento de la región transandina, el vicegobernador catamarqueño valoró la importancia de impulsar proyectos compartidos que mantengan continuidad más allá de los recambios políticos. En su exposición, mencionó la energía fotovoltaica, la minería, el turismo y la costa como ámbitos que ofrecen posibilidades de intercambio y crecimiento conjunto.

"Tanto la energía fotovoltaica como la minería, el turismo y la costa nos motivan a nosotros como provincia vecina a poder intercambiar, crecer juntos y copiar lo bueno que han hecho", expresó Dusso al fundamentar la necesidad de profundizar la relación entre Catamarca y Atacama.

El funcionario también señaló que existen coincidencias entre ambas regiones en cuestiones vinculadas con la logística y el transporte, pero amplió el planteo hacia las posibilidades energéticas de la cordillera. En particular, hizo referencia a la energía geotérmica y a las condiciones que, según explicó, podrían favorecer su incorporación a la matriz energética regional.

"Tenemos muchas cosas en común, no solo en logística y transporte, sino también en energía geotérmica en plena cordillera, con más de 250 volcanes que son calderas activas y donde la matriz energética regional bien puede ser la geotermia", sostuvo.

De esta manera, Dusso incorporó la energía geotérmica a la agenda de oportunidades compartidas y vinculó su potencial con una visión de desarrollo regional que contempla diferentes actividades económicas. La propuesta abarcó tanto los sectores tradicionales de intercambio como otras alternativas energéticas que podrían formar parte de la planificación conjunta.

La articulación público-privada

Durante el seminario, Dusso también destacó el papel del trabajo coordinado entre los gobiernos y las organizaciones empresariales, entre ellas CORPROA. Para el vicegobernador, la cooperación entre ambos sectores constituye una condición importante para avanzar en objetivos de conectividad e integración que las regiones consideran históricos.

"Hemos visto que podemos lograr acciones concretas actuando conjuntamente, tanto los privados como los públicos", afirmó.

En la misma intervención, sostuvo que esa articulación permitirá reconocer los avances alcanzados y, al mismo tiempo, reunir los esfuerzos necesarios para concretar nuevas metas. Entre ellas, enumeró los objetivos relacionados con la logística y el transporte, la minería, la agroindustria y el turismo.

"Esta conjunción nos va a permitir no solo valorar lo que hemos logrado, sino tener toda la energía para materializar en el futuro los objetivos de logística y transporte, minería, agroindustria y turismo que nuestras regiones necesitan", expresó.

La visión planteada por el vicegobernador situó la integración institucional y empresarial como un componente transversal de la agenda bilateral. La cooperación, desde esta perspectiva, comprende la identificación de necesidades comunes, la planificación de iniciativas y la búsqueda de acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.

Atacama prioriza inversiones y la conectividad fronteriza

Por su parte, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, ratificó la prioridad estratégica que su gestión asigna a la conectividad transandina y anunció avances relacionados con la infraestructura del complejo fronterizo.

Vargas confirmó que, mediante una articulación con el municipio de Copiapó y el Consejo Regional, se están priorizando inversiones destinadas a la conservación y mejora sustantiva del complejo de Salar de Maricunga.

El objetivo señalado es garantizar instalaciones operativas adecuadas para acompañar el incremento del flujo comercial y logístico entre Catamarca y Atacama. De este modo, la infraestructura fronteriza quedó incorporada entre los asuntos centrales de la agenda de integración, junto con las oportunidades productivas y la coordinación entre las instituciones de ambos lados de la cordillera.

La mejora de las instalaciones fue presentada como parte de los esfuerzos para fortalecer la conectividad y responder a las necesidades vinculadas con el intercambio entre ambas regiones.

CORPROA destacó el vínculo histórico

Desde el sector privado chileno, el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco, destacó el grado de avance de la relación entre Catamarca y Atacama y la fraternidad histórica que existe entre ambas regiones. En su intervención, sostuvo que los negocios superan las fronteras y consideró que el escenario actual ofrece una oportunidad para profundizar la integración.

Ronsecco también reconoció los avances argentinos en materia vial y señaló que persisten tareas pendientes del lado chileno. Al referirse a la situación de la infraestructura, afirmó: "Si miras para el lado argentino, está pavimentado el 100% y a nosotros nos falta".

El titular de CORPROA describió a Atacama como una conexión estratégica con los mercados del Pacífico y Asia para las provincias argentinas. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en la creación de una aduana integrada, con el propósito de reducir costos y agilizar el transporte transfronterizo.

"Atacama es la puerta a Asia y al Pacífico de las provincias argentinas; una aduana integrada nos permitirá bajar costos y darle agilidad al transporte, especialmente ante el boom minero de Argentina que llegó para quedarse", manifestó.

Su planteo vinculó la integración aduanera con las necesidades logísticas asociadas al crecimiento de la minería argentina y con la posibilidad de facilitar el movimiento de mercancías entre los territorios.