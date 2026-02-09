La Casa Rosada evalúa un nuevo viaje de Milei a Europa a fines de febrero

La Casa Rosada avanza en la planificación de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Europa para fines de febrero, mientras redefine la agenda internacional prevista para marzo. Desde el entorno presidencial señalaron que la organización del viaje se encuentra "en instancia de avance" y aclararon que su concreción dependerá de la superposición con otros compromisos ya programados.

De acuerdo con fuentes oficiales, en esta etapa quedaron descartados, al menos de manera provisoria, destinos como Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia. En Balcarce 50 indicaron que estos países continúan en el radar diplomático, aunque no formarían parte del tramo europeo que se analiza para las últimas semanas de febrero.

La reconfiguración de la agenda se da en un contexto de tensión con el Parlamento Europeo, que busca frenar la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y derivarlo a la Justicia comunitaria. En paralelo, el presidente impulsa su sanción en el Congreso argentino, con el objetivo de que la Argentina sea el primer país en ratificarlo y así activar la cláusula que habilita su aplicación provisional, una definición que también es seguida con atención por las provincias exportadoras, entre ellas Catamarca.

En cuanto a los compromisos inmediatos, Milei tenía previsto viajar a los Estados Unidos para participar el 10 de febrero de un evento en la residencia de Donald Trump, en Mar-a-Lago. Sin embargo, este sábado se informó la suspensión de ese viaje para priorizar la agenda local. En el Gobierno vinculaban esa visita con la estrategia de profundizar el vínculo político con el entorno republicano y con el alineamiento de la gestión con Washington.

La agenda internacional se retomará entre el 8 y el 10 de marzo, cuando el Presidente viaje a Nueva York para participar de la Argentina Week, un evento orientado a la promoción del país ante fondos de inversión, bancos y empresarios. Desde el oficialismo explicaron que la visita apunta a reforzar el frente financiero mediante reuniones técnicas y presentaciones ante inversores institucionales.

En el Ejecutivo también sostienen que Milei planea viajar a Chile el 11 de marzo para asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente. En Nación remarcan el interés en profundizar la agenda comercial y avanzar en alianzas en los sectores de Seguridad y Defensa con el nuevo mandatario chileno.

Antes de retomar la actividad internacional, el jefe de Estado tiene previsto visitar la provincia de Mendoza, en la antesala de las elecciones municipales en seis distritos. La visita se enmarca en el denominado "Tour de la Gratitud", que contempla recorridas por dos provincias por mes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una dinámica que también podría extenderse a otras jurisdicciones del interior.

Por último, en la Casa Rosada reiteraron que el Presidente mantiene en agenda un viaje al Reino Unido durante el primer trimestre de 2026, mientras que una visita a Israel aparece como una posibilidad para fines de abril. Desde el Gobierno aclararon que ambas escalas están sujetas a definiciones diplomáticas y a la evolución del calendario presidencial.