La Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescencia recibió a la defensora de la Niñez a nivel nacional

El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó en Casa de Gobierno una nueva reunión de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescencia, que preside la diputada Verónica Mercado, donde recibieron a la Dra. Marisa Graham, defensora de la Niñez a nivel nacional, a los fines de dialogar y evaluar la coordinación entre Nación y Provincia en pro de la defensa de la niñez y la adolescencia.



De esta manera, junto al vicegobernador Dusso y la diputada Mercado, estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión Bicameral; la senadora Virginia del Arco; el senador Ariel Cordero; la diputada Mónica Zalazar; la diputada y presidenta de la Cámara baja, Paola Fedeli; la diputada Marina Andrada; y la diputada Analía Brizuela; así como también la comitiva que llegó junto a la Dra. Graham, conformada por: el defensor adjunto, Dr. Juan Facundo Hernandez; el jefe de Gabinete, Dr. Sebastián Medina; y el Director del Área Federal, Prof. Daniel Molina.



Al finalizar la reunión, la Dra. Graham expresó: "Realmente fue un placer escuchar la visión global que aportó el vicegobernador, porque los derechos de las niñas, niños y adolescentes no solo tienen que ver con las políticas destinadas directamente a ellos, que son sumamente importantes, sino con políticas públicas para todos los argentinos y argentinas. Lo más importante para cualquier nena, nene es que su padre y su madre o quienes los cuidan tengan un trabajo digno, una vivienda digna, que le puedan dar a sus hijos y a sus hijas una mesa, arroparlos de noche para poder dormir y llevarlos a la escuela. Así los niños son felices".



"La reunión se dio en el marco de un proceso que viene muy encaminado en la provincia y que está llevando adelante esta Comisión Bicameral provincial de la Niñez, para la designación del próximo o la próxima Defensora de la Niñez y Adolescencia", manifestó la diputada Mercado.



"En el marco de dicho proceso hemos finalizado la redacción definitiva del reglamento para el concurso mediante el cual se elegirá a dicho defensor o la defensora", indicó Mercado, agregando que: "El reglamento está casi terminado, hay elementos muy puntuales que ya están establecidos en la misma ley y no requieren de mayor decisión".



"Creo que la llegada de la doctora a la provincia es un gesto institucional. Se trata de una presencia que viene a fortalecer cada tarea que venimos llevando adelante aquí. Esta es una institución que está en la ley que se aprobó hace 9 años en la provincia y tuvimos que transitar los procesos de tipo cultural y social para estar parados donde estamos hoy. No se trata solo de fundar instituciones nuevas sino que hay que dotarlas la capacidad, de la competencia, las incumbencias y los presupuestos. Creo que es fundamental que una figura como la defensora a nivel nacional nos visite, más allá del vínculo que nos une desde hace muchos", explicó la diputada, señalando que tuvo la oportunidad de integrar la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación que designó precisamente a la Dra. Graham como la primera defensora a nivel nacional.