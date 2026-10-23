La Defensoría del Pueblo trabaja en una agenda de protección de los entornos digitales

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Dalmacio Mera, impulsa el fortalecimiento de las medidas de protección destinadas a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos y las distintas formas de violencia que se producen en los entornos digitales. En ese marco, el defensor del Pueblo mantuvo una reunión con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Dr. Fernando Blanco Muiño, con el propósito de abordar el planteo realizado por el organismo provincial sobre la necesidad de avanzar en esta problemática.

El encuentro permitió poner en consideración la importancia de reforzar la protección de las infancias en los espacios digitales y de promover un abordaje que contemple la responsabilidad de los organismos competentes. La iniciativa impulsada por la Defensoría busca que la problemática sea analizada desde una perspectiva integral, atendiendo a los riesgos y a las diferentes manifestaciones de violencia que pueden presentarse en estos entornos.

La reunión entre Mera y Blanco Muiño se inscribe en la búsqueda de instancias de diálogo institucional para tratar una cuestión que involucra la seguridad de niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital. El planteo del organismo provincial estuvo centrado en la necesidad de fortalecer las herramientas de protección y generar condiciones que permitan avanzar hacia entornos más seguros para las infancias.

Promover entornos digitales más seguros

Desde la Defensoría del Pueblo destacaron la necesidad de abordar estas situaciones con responsabilidad y una mirada integral. En ese sentido, señalaron: "Consideramos fundamental abordar estas situaciones con responsabilidad y una mirada integral promoviendo entornos digitales más seguros".

La posición expresada por el organismo provincial pone el foco en la importancia de que los riesgos y las distintas formas de violencia en los entornos digitales sean considerados mediante un abordaje que permita analizar la problemática en toda su dimensión. La protección de niños, niñas y adolescentes constituye el eje del planteo presentado ante las autoridades nacionales.

La propuesta también destaca la necesidad de promover una intervención articulada, de modo que las acciones que puedan desarrollarse no queden limitadas a una instancia aislada de diálogo, sino que puedan avanzar mediante el trabajo conjunto de los organismos y actores que correspondan.

Una mesa de trabajo

Durante el encuentro, el Dr. Fernando Blanco Muiño se mostró receptivo al planteo realizado por la Defensoría del Pueblo y manifestó su disposición a avanzar en el análisis de esta problemática desde las competencias de su área.

Esta respuesta abrió la posibilidad de continuar trabajando sobre la cuestión mediante mecanismos de coordinación institucional. La disposición expresada por el subsecretario constituye un paso dentro del proceso de diálogo iniciado a partir de la presentación del organismo provincial.

Y como resultado del encuentro, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo con los organismos y actores necesarios, con el objetivo de articular acciones concretas destinadas a la protección de las infancias en el ámbito digital.

La conformación de este espacio será el próximo paso previsto para dar continuidad al planteo presentado por la Defensoría del Pueblo. La propuesta apunta a reunir a los sectores que correspondan para abordar la problemática de manera coordinada y analizar las acciones que puedan impulsarse dentro de sus respectivas competencias.