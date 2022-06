La fase moderada está agotada: el kirchnerismo vuelve a marcarle la cancha a Alberto Fernández

El kirchnerismo duro volvió a enviarle un fuerte mensaje al presidente Alberto Fernández en plena interna con la vice Cristina Kirchner y le marcó la cancha, una vez más: “La fase moderada está agotada”, dijo Andrés “El Cuervo” Larroque.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que es además uno de los referentes de La Cámpora, le exigió a Alberto Fernández que avance con medidas concretas en el corto plazo y advirtió que, caso contrario, pensar en las elecciones presidenciales 2023 “será ciencia ficción”.

Larroque hizo una fuerte defensa de Cristina Kirchner, al plantear que “la sociedad, el pueblo necesita garantías”, que la vice “es confiable, encarna un reaseguro a que hay límites que no se traspasan” y que tiene “definiciones claras en materia de cómo caracterizar el vínculo con el poder económico”.

Larroque y la visita a Milagro Sala: “No se vive solo de gestos”

En diálogo con radio El Destape, Larroque se refirió a la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala en Jujuy y opinó que si bien le pareció “un buen gesto por la situación que está atravesando Milagro (...) tambien sabemos que no se vive solamente de gestos, así que ojalá que no se quede solamente en la gestualidad”.

El miércoles, comentó con un lacónico “Muy bien Alberto Fernández” en Twitter el viaje del Presidente a Jujuy.

El tuit de Andrés Larroque sobre la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. (Foto: captura de Twitter).

Sobre la líder de la tupac Amaru, afirmó que es víctima de “estigmatización”, porque “hay un sector de la sociedad que consume información falsa y no comprende la obra, todo el trabajo de Milagro, y la tiene asociada a lo opuesto de lo que ella realizó”.

Qué dijo Larroque sobre la interna del Frente de Todos

El referente de La Cámpora también habló de la interna en el oficialismo y dijo que la situación “no es simple”. “Tenemos que salir de la autoflagelación, o de martillarnos los dedos todos los días”.

En un claro mensaje a Alberto Fernández, Larroque agregó: “Fuimos claros con las críticas, hay que ofrecer perspectiva de esperanza”. También se lanzó en una defensa de la vicepresidenta: “Creo que la única dirigente que genera eso es Cristina Kirchner frente a una situación tan gris en materia económica. Es como ir a la cancha todos los domingos, empatar y que un sector de la tribuna te exija celebrar empate. No perdimos, pero no obtenemos triunfos claros”.

“Me parece que en una situación tan gris en materia económica la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y no tengo duda de que la única persona que todavía es creíble, genera esa esperanza y es capaz de ordenar al poder es Cristina. Gobernar es ordenar el poder económico, si eso no ocurre pierde el pueblo. La misión es representar los intereses populares, el poder económico necesita una política fuerte que lo regule”, insistió Larroque.

Sobre la vicepresidenta, el funcionario bonaerense afirmó que a pesar de que “a Cristina Kirchner la jubilan permanentemente”, la exmandataria “encarna un reaseguro que hay limites que no se traspasan, definiciones claras en materia de como caracterizar el vínculo con el poder económico”.

“En el 2019 vinimos a eso, en el medio hubo confusiones, el poder es mañoso, habitar espacios de poder no es sencillo, hay entornos complicados que operan para confundir el espíritu original de la fuerza que tenía claro lo que tenía que hacer”.

En su opinión, desde la Casa Rosada hubo un “desperfilamiento de los objetivos originales y hay que recuperar ese camino que se trazó en aquel momento”.

Cuando le preguntaron si consideraba que fue un error la elección de “un candidato que no representa o se identifica cabalmente con las políticas del kirchnerismo” [en alusión a la designación de Fernández por Cristina Kirchner], Larroque respondió: “Yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso que hayamos hecho todo perfecto y somos conscientes de las dificultades que se enfrentan. Pero sí me parece que se intentó y que no ha funcionado. Tenemos que recalibrar y no podemos seguir atrapados en ese laberinto”.

“Tenemos que encontrar medidas que recuperen esa expectativa, que lleguen al conjunto de la sociedad sin que tengamos que explicar mucho”, agregó.

Con miras a las elecciones de 2023, a Larroque le consultaron por qué la vicepresidenta se reúne con economistas como Carlos Melconián en lugar de hacerlo con el jefe de Estado, a lo que contestó: “Habría que preguntarle a Alberto Fernández por qué no la la llama o no se quiere juntar con Cristina Kirchner. En todo caso, eso no es un tema de Crtistina: ella siempre tuvo la predisposición y yo creo que es un gran error no aprovecharla”.

“Más allá de todo, hay que mirar para adelante, no enredarnos más, esto no es un culebrón, necesitamos que el salario alcance, que sectores con mayor vulnerabilidad tengan algún tipo de ingreso. Deben aumentar la discusión social, hay cuestione de la macro que resolver: la inflación es un tema central, también cómo se financia el Estado, las reservas... un conjunto de cosas que hacen que se recupere la credibilidad y la estabilidad. Tenemos que recuperar poder adquisitivo, con la paritaria no alcanza”, dijo Larroque.

Y concluyó con renovadas críticas contra el ministro de Economía, Martín Guzmán: “Hay que abordar un camino, es lo que no termina de hacer nunca el área económica del Gobierno”.