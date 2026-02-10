La feroz advertencia de ATE a los gobernadores por la reforma laboral

En un clima de máxima tensión política y social, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) movilizó este martes en la ciudad de Rosario, consolidando un núcleo de resistencia que agrupa a más de 100 organizaciones gremiales de todas las centrales obreras. La jornada de protesta tuvo un destinatario claro: los mandatarios provinciales y sus representantes en la Cámara alta, quienes este miércoles 11 de febrero tendrán en sus manos el destino del proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional.

El rechazo a la iniciativa no solo se fundamenta en la defensa de las condiciones de trabajo, sino en una lectura crítica sobre el impacto federal del proyecto. Mientras el Gobierno nacional mantiene cerradas las vías de diálogo con los sectores más combativos, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó un mensaje que resonó con fuerza en el arco político: "Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia".

La advertencia de Aguiar no es meramente retórica; se sustenta en el capítulo fiscal que acompaña la reforma. Según el análisis del gremio estatal, el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas que afectaría directamente el sistema de coparticipación federal. Los datos técnicos presentados por ATE estiman un escenario de fuerte desfinanciamiento:

Pérdida de recaudación anual estimada : 1,9 billones de pesos.

: 1,9 billones de pesos. Impacto en Provincias y CABA : 1,12 billones de pesos (60% de los fondos coparticipables).

: 1,12 billones de pesos (60% de los fondos coparticipables). Impacto en el Gobierno Nacional: 790.000 millones de pesos.

Aguiar sostiene que esta medida busca financiar beneficios para los grandes capitales a expensas de los recursos provinciales, lo que pondría en jaque la autonomía de los territorios. "Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse", enfatizó el dirigente, instando a los gobernadores a defender a los ciudadanos de sus jurisdicciones frente a lo que definió como un modelo de saqueo y empobrecimiento.

La movilización en Rosario marca la consolidación de un bloque que busca diferenciarse de la estrategia de la CGT. Este nuevo frente, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros, apuesta por un perfil más beligerante frente a las políticas de La Libertad Avanza (LLA).

"Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento de Milei", alentó Aguiar durante la protesta. En este contexto, el dirigente vinculó la situación social con la seguridad en Santa Fe, citando el acuartelamiento policial como un síntoma de la tensión que podría agravarse con la aprobación de la ley.

Por su parte, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, apuntó directamente contra el gobernador cordobés: "Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos". Yofra fue categórico al señalar que el problema de fondo es económico y que una modificación en la legislación laboral no es la solución.

Plan de lucha y logística de movilización para el miércoles 11

El plan de resistencia no es improvisado. El pasado 5 de febrero, este mismo nucleamiento realizó una movilización en Córdoba bajo el lema "Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva". Para la sesión de este miércoles en el Congreso, el escenario presenta respuestas dispares dentro del mundo sindical:

ATE Nacional : Ha convocado a un paro nacional de 24 horas con movilización masiva al Congreso.

: Ha convocado a un con movilización masiva al Congreso. UPCN : El otro gremio estatal de peso se limitó exclusivamente a convocar a la concentración, sin un cese total de actividades.

: El otro gremio estatal de peso se limitó exclusivamente a convocar a la concentración, sin un cese total de actividades. Transporte (CATT) : Resolvió no realizar un paro general, optando por ceses de actividades parciales . El transporte público funcionará normalmente hasta las 14:30 para facilitar la concentración.

: Resolvió no realizar un paro general, optando por . El transporte público funcionará normalmente hasta las 14:30 para facilitar la concentración. UTA (Roberto Fernández): Garantizó el servicio de colectivos en el AMBA durante toda la jornada.

A pesar de las diferencias en la modalidad de protesta, la Plaza de los Dos Congresos será el epicentro de la manifestación donde convergerán la CGT y las otras centrales obreras. El sector sindical más combativo ha expresado su desconfianza hacia cualquier negociación parcial y rechaza esperar una posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema en el futuro. Para Rodolfo Aguiar, prohibir el derecho de huelga y la movilización este miércoles representa una oportunidad perdida y un error grave por parte de las autoridades.