La Libertad Avanza celebra en su sede en Catamarca el triunfo de Javier Milei

Este domingo, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, dio el batacazo y superó con gran diferencia en el balotaje a Sergio Massa, de Unión por la Patria, y será el nuevo Presidente.

El espacio libertario además dio la sorpresa en Catamarca, revirtiendo su performance en las generales de octubre donde el candidato oficialista se había impuesto.

Según los datos oficiales, Milei se encuentra imponiéndose con 52,89% de los votos frente a 47,10% de Massa.

En el búnker de La Libertad Avanza los resultados se viven con entusiasmo. En un pequeño escenario, acompañados por Tiago Puente y Adrián Brizuela, los libertarios celebraron el triunfo de Milei.

"Cómo no nos íbamos a sumar a fiscalizar si en las PASO y en las generales veíamos a muchísimos de los que hoy están acá poner el cuerpo y el alma en soledad en las escuelas de Catamarca. Cómo no nos íbamos a sumar para que el cambio sea posible desde Antofagasta de la Sierra hasta la punta de Capayán, cómo no nos íbamos a sumar." destacó Tiago Puente, referente radical que se sumó al apoyo de fiscalización para La Libertad Avanza en Catamarca.