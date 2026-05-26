La mesa política vuelve a reunirse en medio de la disputa entre Santiago Caputo y los Menem

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política en un contexto marcado por las tensiones internas dentro del oficialismo y por los intentos del presidente Javier Milei de contener una disputa que en los últimos días dejó de desarrollarse en silencio para instalarse abiertamente en la escena pública.

El encuentro está previsto para las 11 de la mañana en la Casa Rosada y tendrá como eje formal el ordenamiento de la agenda legislativa. Sin embargo, la reunión estará inevitablemente atravesada por la interna que enfrenta a distintos sectores del universo libertario.

La principal expectativa se concentra en el nuevo cara a cara entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que las denominadas Fuerzas del Cielo apuntaran contra el dirigente riojano por supuestamente administrar una cuenta anónima desde la que se lanzaban críticas contra ese espacio.

La escena adquiere especial relevancia luego de las imágenes y gestos políticos que dejó el Tedeum del 25 de mayo, donde los distintos protagonistas de la disputa compartieron actividades oficiales en un clima de visible tensión.

Milei busca volver a controlar la interna

Según trascendió, el principal objetivo del presidente Javier Milei es volver a conducir las diferencias internas por canales reservados y evitar que los enfrentamientos continúen escalando públicamente. La preocupación del mandatario surge luego de varios días en los que el conflicto entre distintos sectores del oficialismo se desarrolló abiertamente en redes sociales y declaraciones cruzadas, obligando incluso al propio Presidente a intervenir para intentar bajar el tono de la confrontación.

La intención del jefe de Estado es que las diferencias vuelvan a transitar "por carriles subterráneos", en contraste con lo ocurrido durante la última semana, cuando la disputa interna quedó expuesta de manera directa.

La situación generó incomodidad dentro del Gobierno y obligó a reforzar mecanismos de contención política para evitar un deterioro mayor en la dinámica interna de La Libertad Avanza.

El rol de Manuel Adorni y la convocatoria

En medio de las tensiones entre las distintas tribus libertarias, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió convocar nuevamente al reducido círculo político que Javier Milei designó para coordinar las principales decisiones estratégicas del oficialismo.

La reunión volverá a reunir en la misma mesa a:

Santiago Caputo , asesor presidencial.

, asesor presidencial. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo "Lule" Menem.

El encuentro aparece como un intento de recomponer el funcionamiento interno luego de una semana marcada por acusaciones cruzadas y operaciones políticas dentro del propio espacio oficialista.

El Tedeum y las señales públicas de la interna

La celebración oficial por el 25 de mayo funcionó también como un escenario político donde quedaron expuestas distintas señales sobre la situación interna del Gobierno.

Durante el acto, los Menem volvieron a saludar públicamente a Santiago Caputo, a quien Javier Milei definió tiempo atrás como un "hermano". Las imágenes del encuentro fueron observadas con atención debido al contexto de tensión acumulada entre ambos sectores, especialmente luego de las acusaciones impulsadas desde las Fuerzas del Cielo contra Martín Menem.

El conflicto interno tomó volumen luego de que desde ese espacio señalaran al presidente de la Cámara de Diputados por supuestamente manejar una cuenta anónima utilizada para cuestionar y atacar a referentes cercanos a Santiago Caputo.

La agenda legislativa y el trasfondo político

Aunque el motivo formal de la reunión será el análisis de la estrategia parlamentaria del oficialismo, distintas fuentes señalan que el conflicto interno inevitablemente ocupará parte importante de las conversaciones. Entre los temas previstos aparece la necesidad de avanzar con la sanción de los últimos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Sin embargo, el trasfondo político estará dominado por el intento de ordenar la convivencia entre las distintas estructuras de poder que conviven dentro del oficialismo.

Se espera que durante la reunión haya referencias directas o indirectas a la disputa entre las Fuerzas del Cielo y los sectores alineados con Karina Milei.

La tensión entre ambos espacios se transformó en uno de los principales focos de conflicto interno dentro del esquema libertario.

El malestar presidencial por la exposición pública

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron que Javier Milei manifestó malestar por la necesidad de tener que pronunciarse públicamente sobre la interna para intentar frenar la escalada del conflicto. La exposición del enfrentamiento generó incomodidad en el Presidente, que buscó minimizar el alcance de la disputa para evitar quedar obligado a tomar partido de manera explícita por alguno de los sectores enfrentados.

En ese marco, Milei optó por relativizar el conflicto virtual y restarle importancia públicamente. No obstante, la estrategia presidencial no logró cerrar completamente la discusión. Según trascendió, las denominadas tropas digitales vinculadas a uno de los sectores enfrentados decidieron rechazar la versión oficial y sostuvieron que "le mienten" al Presidente.

La frase reflejó el nivel de desconfianza y tensión acumulada dentro del espacio libertario, en momentos en que la conducción presidencial intenta recuperar control político y evitar que las diferencias internas afecten el funcionamiento del Gobierno y la agenda parlamentaria.

Con este escenario de fondo, la reunión de la mesa política de este martes aparece como un nuevo intento del oficialismo por contener una interna que dejó de ser silenciosa y comenzó a proyectarse públicamente en el centro de la escena política nacional.