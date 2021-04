La Municipalidad de Recreo rechaza el pedido de reincorporación de los cesanteados

Desde la Municipalidad de Recreo, encabezada por el intendente Luis Polti, aseguraron que los cesanteados no serán reincorporados en tanto no haya un fallo de la Justicia, ante la cual presentaron un recurso de apelación.

"La posición del Ejecutivo es continuar con el decreto que se hizo hace un año, la idea es mantener nuestra postura que por haber incumplido con el pacto fiscal no se realice la reincorporación", declaró en diálogo con diario LA UNIÓN el secretario de Gobierno, Fernando Salavarría.

En este marco, informó que "la sentencia que salió a favor de ellos (empleados) fue apelada por el fiscal municipal" e indicó que el Municipio no fue notificado sobre las medidas de fuerza, por lo cual expresaron que no se enteraron de qué se trataba el motivo del corte. "No solicitaron ninguna reunión ni por nota", agregó.

Posteriormente, insistió en que no van reincorporar a los cesanteados y esperarán el fallo de la Justicia tras el proceso.

Asimismo, señaló que mientras las protestas no afecten el normal funcionamiento de las tareas, tanto en el Palacio Municipal como en la comuna, se respeta el derecho a huelga. De esta manera, dijo que lo más importante es que no se instalen en los portones ni impidan la salida de vehículos de la Municipalidad.

También explicó que no hay fecha estimada, pero aseguró que el recurso de apelación fue presentado en tiempo y forma.

Reclamo de ATE

En tanto, el secretario general de ATE Recreo, José "Torito" Herrera, indicó a diario LA UNIÓN que las medidas de fuerza se decidieron mediante asamblea. Es así que se movilizaron frente a la fiscalía para ver si la fiscal los podía atender para acelerar la resolución que podría reincorporar a los cesanteados que están manifestándose en Recreo.

"Luego de que nos comunicaran que la fiscal no nos iba a atender, a través de la asamblea decidimos cortar la ruta 157, reclamo que se extendió durante la tarde", cerró el sindicalista.