La negociación entre el Gobierno y Juntos por el Cambio para aplazar las PASO en pausa

La discusión que están llevando adelante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación respecto a las restricciones que se comenzarán a aplicar con el fin de contener los casos de contagio de coronavirus y el comunicado que emitió ayer Juntos por el Cambio están dinamitando muchos de los puentes de contacto que hay entre las dos fuerzas políticas.

Se esperaba para esta tarde un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro y los jefes de los bloques del Pro, Cristian Ritondo, de la UCR, Mario Negri y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; para discutir formalmente el futo de las elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO).

Pero a media mañana desde el oficialismo empezó a ponerse en duda el encuentro. El oficialismo alegó que Juntos por el Cambio había pedido una postergación de la reunión y pasarla para el jueves.

“Ritondo y Negri pidieron postergación de la reunión hasta el jueves. Hablaron con Massa y con Wado” fue el mensaje que empezó a llegar a varias redacciones y celulares de periodista.

Pero el radical Mario Negri se encargó de desactivar rápido esa versión. Según explicó, no recibieron “ningún pedido de reunión con “Wado” de Pedro mediante Massa ni por correo electrónico oficial, llamada telefónica o mensaje en el chat de los jefes de bloques”. “ Y que, como no hay nada en pie, “no ha solicitado una postergación para mañana como se está diciendo desde voceros del FdT, ya que no se habló del tema”.

En la oposición aseguran que los idas y vuelta responden a las diferencias internas que existen dentro del Frente de Todos con respecto a la realización de las primarias. Massa dijo públicamente que quería aplazar la votación. La Cámpora, representada por el propio De Pedro y por Máximo Kirchner, están de acuerdo con mantener el cronograma original.

Recién a las 10.30 de la mañana de hoy, Massa se comunicó con Negri para señalarle que estaba terminando de arreglar las agendas con el ministro De Pedro para citarlos finalmente a un encuentro.

Luego de varios desencuentros, desde Juntos por el Cambio confirmaron que llegó “la primera invitación” para realizar la reunión y que el horario propuesto es mañana, jueves, a las 19 horas.

Por otro lado a nadie se le escapa el duro comunicado que emitió ayer la mesa ejecutiva de Juntos por el Cambio en contra del Gobierno y las posteriores respuestas del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La mesa en la que reapareció María Eugenia Vidal y que comandó Mauricio Macri dejó de lado la moderación y acusó de “fracaso e inutilidad al gobierno”.

Así, en medio del análisis de nuevas medidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para frenar los contagios, la cúpula de Juntos por el Cambio señaló como “particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

La respuesta llegó del Jefe de Gabinete Cafiero quien, tomando un tuit de la presidenta del Pro Patricia Bullrich, respondió en la misma red social que “Nosotros trabajamos para cuidar a los argentinos y las argentinas, y en la coordinación diaria dialogamos con varios de los dirigentes que integran esa mesa. Generen propuestas, no chicanas. Seamos responsables en la prevención, y también a la hora de hacer declaraciones”.

Un poco más fuerte fueron los dichos del gobernador bonaerense Kicillof quien dijo que leyó el comunicado “que rechaza toda medida de cuidado. Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo”.

Kicillof apunta a que las restricciones en lo que se refiere a la nocturnidad sean más “fuertes” que las que está dispuesto a llevar adelante Rodríguez Larreta. Ahora llegó el momento de espera. Todos están a la espera del Decreto de Necesidad y Urgenciaen donde se desarrollarían las nuevas medidas. Una vez que se conozcan, podría retomarse las conversaciones en el Congreso.