La nueva modalidad de protesta generó un enorme caos en el tránsito del centro

Ayer, inició el paro por tiempo indeterminado convocado por el SOEM, en reclamo de un incremento salarial de 10 mil pesos y la reincorporación de poco menos de 40 beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que fueron dados de baja por participar de los incidentes ocurridos en el predio de Higiene Urbana, la semana pasada. Sin embargo, el gremio no logró la adhesión esperada a la medida y en asamblea, decidió modificar la modalidad de protesta, realizando un quite de colaboración de 2 horas todos los días, a partir de las 10 de la mañana.

Desde el Municipio, señalaron que el paro tuvo una mínima adhesión “donde la mayoría de los organismos funcionaron normalmente, y el nivel general de acatamiento a la medida de fuerza osciló entre un 15 y un 20 por ciento”.

En ese marco, en un comunicado de prensa enviado por la comuna, se señaló que “el sindicato, que originalmente había definido la modalidad de protesta como un paro “con asistencia a los lugares de trabajo”, ante el fracaso de la medida, cambió sobre la marcha y decidió a media mañana distribuir pequeños grupos de personas en esquinas de acceso al casco céntrico, cortando calles e impidiendo la circulación de vehículos, con apoyo de organizaciones políticas, cuyos seguidores suplieron la falta de empleados municipales en la improvisada movilización”.

Respecto del esquema especial realizado por el municipio para garantizar la recolección de residuos, se desarrolló como estaba previsto en toda el área urbana.

El centro fue un caos por los cortes de calles del SOEM.





Arévalo

Una vez iniciados los diferentes cortes de las calles, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, sostuvo que “el acatamiento que tiene la medida es importante, a pesar del trabajo extorsivo que hizo esta nueva gestión, donde a algunos le están pagando 10 mil pesos”.

A su vez, acusó de irresponsables a los funcionarios del municipio por no querer firmar un acuerdo que restituya a los precarizados y por no querer discutir el incremento salarial en una conciliación obligatoria.



Aguirre

Por su parte, el secretario de Gobierno del municipio capitalino, Gustavo Aguirre, señaló que el Gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo, pero siempre que se respeten las normas vigentes. “El gremio cree que las conversaciones tienen que ser con ellos llevándose el 100 % de sus planteos y el municipio tiene que decirle que sí a todo lo que ellos exigen, aún cuando esté por afuera del marco de la ley. Y eso, nosotros no vamos a aceptar”, remarcó.

Respecto del pedido de reincoporación de los trabajadores precarizados, el funcionario señaló que el reglamento, que regula el programa Catamarca Ciudad Trabaja, es claro respecto de las causales de desafectación, entre los que se encuentra el de participar de hechos de violencia, como los sucedidos la semana pasada.

Además, Aguirre consideró que el cambio de modalidad de la medida de fuerza del SOEM “le quita protección legal a los trabajadores” porque ante la DIL y el municipio, el gremio dejó asentado que se trata de un paro con asistencia a los lugares de trabajo y no un quite de colaboración.

Por último, el secretario de Gobierno indicó que, de persistir la modalidad de cortes de calle, “vamos a trabajar en coordinación con la Policía, para prevenir estas situaciones y generar el menor malestar posible a los vecinos de la ciudad, que no se merecen para nada estar viviendo este tipo de situaciones”.