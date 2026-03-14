El Ejecutivo busca dejar atrás el caso Adorni

El cierre de la gira internacional del presidente Javier Milei este sábado, tras su participación en el Foro Económico de Madrid y su encuentro con el líder de VOX, Santiago Abascal, marca el inicio de una etapa crítica para la administración libertaria. El objetivo central del Poder Ejecutivo a partir del lunes será recuperar el control de la agenda pública, luego de una semana en la que los logros de la Argentina Week y las gestiones para atraer inversiones quedaron opacados por un frente de tormenta inesperado: la controversia que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El foco de la discordia: de Manhattan a la denuncia penal

La estabilidad comunicacional del Gobierno sufrió un cimbranazo cuando, durante la estadía de la comitiva oficial en Nueva York, trascendió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había incluido a su esposa, Bettina Angeletti, en la lista de pasajeros del avión oficial. Lo que comenzó como una crítica estética escaló rápidamente hacia el plano judicial; la difusión de hechos relacionados motivó una denuncia penal por parte de la oposición bajo los cargos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

Inmediatamente, el funcionario trató de justificar esa decisión y explicó que la presencia de su pareja en la comitiva "no le costó ni un peso al Estado", ya que todos los gastos de la mujer los cubrieron con sus sueldos. Sin embargo, en Buenos Aires el conflicto escaló y, aunque en un inicio el oficialismo quiso ignorar el asunto, luego los principales referentes del Poder Ejecutivo, incluido Milei, respaldaron al ministro coordinador en las redes sociales. Según reconoció un integrante de La Libertad Avanza que no formó parte de la delegación, hubo una orden directa de respaldarlo públicamente.

El respaldo de la cúpula y las internas en "Las Fuerzas del Cielo"

La respuesta oficial ante la crisis no fue orgánica; no se armó una mesa de crisis ni se elaboró una estrategia comunicacional previa, sino que todo se resolvió sobre la marcha. El jueves, tres días después de que se publicara la foto de Adorni y Angeletti en Nueva York, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le transmitió su apoyo total e incondicional frente a lo que calificó como "basura mediática", destacando la integridad del funcionario.

Minutos más tarde, el propio Javier Milei defendió al jefe de Gabinete utilizando una metáfora económica sobre el costo marginal, argumentando que las críticas carecían de sentido técnico. Posteriormente, el propio Adorni publicó un mensaje reconociendo su error al haber utilizado la palabra "deslomándose" para justificar su estadía en Manhattan.

En este marco, el equipo del consultor Santiago Caputo no trabajó en las declaraciones televisivas de Adorni, y aunque la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" inicialmente no comentó el hecho, terminó sumándose a los mensajes de apoyo. Cabe destacar que el caso de Adorni es particular, ya que ocupa la Jefatura de Gabinete, un lugar que en un momento se especuló podría ser para Caputo.

La hoja de ruta para la normalización política

A partir del lunes, el Presidente buscará retomar el control de la agenda local al hablar en el acto de apertura de las actividades de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se espera que discurse sobre economía. El martes por la mañana, Adorni reunirá en su despacho de Casa Rosada a la mesa política del oficialismo para acordar las iniciativas del inicio de sesiones ordinarias. Este encuentro se postergó debido a que Adorni demoró su vuelta de Nueva York hasta este sábado para cumplir con actividades oficiales adicionales.

En dicha mesa participarán figuras centrales como:

Karina Milei (Secretaria General)

(Secretaria General) Santiago Caputo (Asesor)

(Asesor) Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados)

(Presidente de la Cámara de Diputados) Patricia Bullrich (Jefa de bloque de LLA en el Senado)

(Jefa de bloque de LLA en el Senado) Diego Santilli (Ministro del Interior)

(Ministro del Interior) Eduardo "Lule" Menem (Subsecretario de Gestión Institucional)

(Subsecretario de Gestión Institucional) Ignacio Devitt (Secretario de Asuntos Estratégicos)

Desafíos legislativos y agenda en el interior

La cúpula libertaria planea iniciar el periodo legislativo con la Ley de Glaciares y el Financiamiento Universitario, mientras planifica una reforma política para eliminar las PASO. El miércoles, Milei encabezará un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad junto a Juan Carlos de Pablo y el diputado Adrián Ravier, instancia donde se prevé que vuelva a polarizar con el kirchnerismo.

Finalmente, el jueves se mantiene en carpeta la visita a Tucumán dentro del "Tour de la Gratitud". Sin embargo, el viaje no está confirmado debido a las intensas lluvias que afectaron las rutas del sur provincial y a la tensión política local tras la agresión sufrida por el diputado nacional de LLA, Federico Pelli, presuntamente a manos de un allegado al ministro del Interior provincial.