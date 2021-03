La OEA respalda a las mujeres radicales de Catamarca

El 8 de enero de 2021, siete mujeres de la UCR de Catamarca presentaron ante la Junta Electoral un documento en el que argumentaban que el excandidato a gobernador Roberto Gómez no podía presidir el Comité Capital porque tenía una causa abierta por abuso sexual. A raíz del cuestionamiento, el Tribunal de Conducta resolvió suspenderlas por el término de 5 meses en los cargos partidarios que ocupan.



El hecho que fue calificado como violencia política por diferentes dirigentes y organizaciones, está siendo analizado por el equipo de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), responsable de examinar los avances en la implementación de la Convención por sus estados parte, así como de las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres.



La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, y fue la que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El MESECVI se creó en el marco de la misma Convención, como protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado.



María Inés Tula, catedrática de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con quien tendrán un zoom, el lunes, en la que analizarán el caso, fue el nexo con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que emitió un comunicado contundente a fines de febrero con respecto a la violencia ejercida contra Nieva Larcher, Natalia Herrera, Jessica Nieto, Gabriela Lobo Vergara, Vilma Canseco, Claudia Vera y María Luisa Moreno.



Aquella vez, el equipo del ELA señaló: “La inhabilitación para desempeñar los cargos por los cuales fueron electas de manera democrática por denunciar a un miembro de su propio partido, quien es quien debería estar en el foco de los cuestionamientos, conforma un claro caso de violencia política”.



Fue a través de este análisis, publicado en la página oficial de la organización, que el caso de “Ramonas Atrevidas” llegó al MESECVI.



Mujeres Radicales

Gabriela Lobo Vergara, en diálogo con LA UNIÓN había expresado que era "tremendo" lo que estaban atravesando las mujeres de la UCR sancionadas. En este sentido, había comentado que era "terrible" el veredicto de dictaba la suspensión durante cinco meses a sus cargos partidarios. Según la vicepresidenta de la Juventud Radical de la provincia, la sanción fue "de terror" y había afirmado: "Nos quieren callar".

Gómez imputado

Tras la imputación de Roberto Gómez el 26 de febrero por la causa de abuso sexual simple, las Mujeres Radicales declararon que estaban más tranquilas porque "después de todo la denuncia no fue en vano”, incluso con la carga de la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con el fallo del Tribunal de Conducta.