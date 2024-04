La oposición convocó a una sesión especial para tratar el conflicto del presupuesto universitario

En la previa de la marcha que se realizará mañana, el líder del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una solicitud para que el tema sea debatido el miércoles en una sesión especial en el Congreso.

En la misma buscarán tratar la emergencia presupuestaria, una tarifa diferencial en las boletas de luz y gas para las instituciones educativas, y restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Cuándo será la marcha en reclamo por el presupuesto universitario

La marcha en reclamo por la falta de presupuesto universitario será este martes. Bajo el lema "En defensa de la educación pública", la movilización comenzará a las 15.30 en la plaza del Congreso Nacional,

De allí se trasladarán hacia Plaza de Mayo y a las 18 leerán un comunicado elaborado de forma consensuada entre todas las universidades nacionales.

El vicerrector de la UBA cuestionó al Gobierno por querer aplicar el protocolo antipiquete en la marcha universitaria

Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se manifestó en contra de la implementación del protocolo antipiquete en la marcha universitaria. “Esto no va a ser un piquete, no hay protocolo antimarchas. El 24 de marzo se marchó, la CGT marcha y no hay ningún problema. Hay tanto cuestionamiento con el apoyo a la marcha de la universidad púbica, pero cuando ellos marchan no hay protocolo ni nada, no van por la vereda”, sostuvo en declaraciones radiales.

“Acá se pidieron todos los permisos, se avisó cuál va a ser el recorrido. La idea es no bloquear calles, obviamente si la movilización es masiva no se va a hacer por la vereda, pero trataremos de dejar siempre un carril abierto y complicar a la sociedad lo menos posible”, expresó.

En tal sentido, cuestionó las concentraciones en las que los dirigentes del actual gobierno participaron. “Esto es una movilización legítima, un derecho constitucional, no va a ser un piquete”, aseguró.

También sostuvo que las partidas que el Gobierno está proponiendo alcanzan un ajuste del 105% de los gastos de funcionamiento cuando la inflación es del 300% en un año. “Eso implica un recorte del 61% de los gastos. En el caso de los fondos para hospitales el Gobierno se hizo cargo de que hasta hoy no mandó un solo peso para los hospitales universitarios que son hospitales escuelas, con lo cual lo que está haciendo hoy, de mandar la misma plata nominal que el año pasado, es tratar de generar un recorte sin precedentes en las universidades públicas a través de la inflación”, manifestó en diálogo con Radio La Red.

“Lo que es importante es ordenar que este reclamo se viene haciendo hace bastante tiempo, con distintas etapas: se juntaron firmas, se buscó concientizar, el diálogo es abierto y permanente, pero lo que el Gobierno tiene que entender es que plantearle a las universidades que recorten sus fondos en el 61% para funcionar es como plantearle que cierren”, señaló.

Además, aseguró que las boletas de energía recibieron un aumento de hasta un 577%, lo que llevó a que la universidad inmediatamente deba declarar la emergencia económica para usar en los casos solamente que no se pueda ahorrar energía. “La UBA está funcionando de esa manera y creo que no se lo merece por los resultados que tiene, es una de las mejores universidades del mundo y de las pocas cosas que la sociedad puede decir, 'bueno, pagamos impuestos y el estado me devuelve en servicios una educación superior de calidad'”, destacó Yacobitti.

El vicerrector de la UBA, también, cuestionó los dichos del presidente acerca de los supuestos adoctrinamientos en la universidad pública. “Es una barbaridad y tiene que ver con que cuando alguien quiere cerrar algo lo primero que hace es desfinanciarlo para que deje de funcionar bien y pierda consenso en la sociedad, y después instalar algunas noticias falsas sobre como se administra”, sostuvo.

Por otra parte, habló sobre el apoyo de la CGT en la marcha. “Todos los apoyos suman porque no es que solo apoya la CGT: apoyan médicos municipales, concejos profesionales, partidos políticos. Nosotros les pedimos a todos que vayan con banderas argentinas porque la única que se tiene que ver es la bandera argentina. Los que van a ser protagonistas de la marcha van a ser los estudiantes, docentes, trabajadores de la universidad y la sociedad, cualquiera que la quiera acompañar está ien que lo haga, no tenemos que cambiar el foco en el reclamo porque es lo que quiere el Gobierno”, aseguró.