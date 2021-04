La oposición cruzó a Fernández: No podemos tener un Presidente que se enoje y se convierta en barrabrava

Luego de que el presidente Alberto Fernández catalogara de "imbéciles" y "malas personas" a los integrantes de Juntos por el Cambio que firmaron el comunicado en rechazo a las restricciones para frenar el aumento de casos de coronavirus, la oposición le respondió con duros mensajes.

“No podemos tener un Presidente que se enoje y que se convierte en barrabrava. Si hay una segunda ola no hay que repetir errores del 2020. Desde Juntos por el Cambio hemos dicho es que hay que ser cuidadoso y equilibrado con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar”, escribió en su cuenta de Twitter Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

En esa línea, Hernán Lombardi extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la gestión Cambiemos también aprovechó para responderle al Presidente al asegurar que “debería transmitir serenidad. Ofender y estigmatizar al que piensa diferente ya lo hizo todo el año pasado y nos fue muy mal”.

Por su parte, el exsecretario de Salud macrista Adolfo Rubinstein también se sumó a los cuestionamientos hacia el jefe de Estado y le contestó a través de las redes sociales.

“En todo este mar de incertidumbre y preocupación no hay lugar para chicanas, sobre todo cuando la gestión de la pandemia fracasó estrepitosamente. Si el Gobierno no deja de buscar culpables y se pone a gobernar de manera constructiva, no tendremos mejores resultados que los de 2020?, lanzó el exfuncionario de Cambiemos.

También se sumó el diputado Fernando Iglesias a la lista de dirigentes de la oposición que cuestionaron la destemplada reacción de Alberto Fernández. No testearon. “No tuvieron plan sanitario, económico, ni de vacunación. Prometieron 10 millones vacunados en diciembre y no llegaron ni a la mitad. Se vacunaron ellos antes que el personal de salud. Pero la culpa la tienen la oposición y los argentinos”, expresó desde su cuenta de Twitter.

El Presidente cruzó este jueves a los integrantes de Juntos por el Cambio que criticaron las medidas que adoptó el Gobierno para intentar reducir la circulación de personas ante la suba de casos de coronavirus. El Presidente los llamó “imbéciles” y dijo que no le importa perder las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a cambio de “cuidar la salud de los argentinos”.