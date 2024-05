La oposición cruzó al oficialismo por los conflictos laborales de Textilcom

La diputada provincial Silvana Carrizo (UCR) salió al cruce de lo expresado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, por los conflictos laborales. "Cuando Massa anunciaba la suba del mínimo no imponible de ganancias, que luego aprobaran con su voto positivo los legisladores nacionales catamarqueños, de su mismo partido, y también de Javier Milei, no dijo nada, no defendió los intereses de la provincia, sabiendo que ambas medidas afectarían directamente a los ingresos de la coparticipación".

En este contexto, la Legisladora presidenta del Bloque radical, recordó que en septiembre ya había pedido que el Gobernador de la Provincia, defienda los recursos de los catamarqueños.

"Hoy los únicos que están soportando los costos de esas medidas electoralistas del Kirchnerismo, el no envío de fondos del actual gobierno de Milei, y la falta de definición sobre la continuidad de regímenes de promoción, como por ejemplo, para la industria textil, son los catamarqueños y catamarqueñas" subrayó.

La Diputada reafirmó su decisión de pelear por los recursos de los catamarqueños y pidió que “instemos los reclamos y las acciones sean necesarias, pero asuman la responsabilidad de la decisión política de resignar ganancias. El fondo educativo, el compensador y el subsidio del transporte, no representa ni el 10% de los fondos de los catamarqueños que Uds decidieron entregar a Massa por ganancias.

"Es hora que el gobernador Raúl Jalil, nos sincere a todos, lo que está arreglando con el gobierno de Milei por el pacto de mayo, de junio, ya no sabemos. No se puede ir a ningún pacto, a entregar nuestros recursos naturales, y nuestra coparticipación sin saber cuáles son los beneficios para nuestra provincia, fondos compensadores que se vuelquen en educación, salud, seguro, trabajo y producción" pronunció Carrizo.

De igual manera, la Legisladora dijo que es bueno que el Intendente Saadi "se haya despertado y que pelee por lo suyo, por lo que le corresponde a los capitalinos; espero que sea coherente con lo que dice y no someta la autonomía del municipio adhiriéndose a la ley de emergencia, que condiciona los aportes extras a los municipios, sino terminaría consintiendo lo que hoy está criticando" lanzó.