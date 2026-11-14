La oposición cuestionó al Gobierno tras las inundaciones en el Hospital San Juan Bautista

La inundación del Hospital San Juan Bautista durante la tormenta que afectó a la Capital catamarqueña en la madrugada de este sábado generó cuestionamientos políticos. La diputada provincial Natalia Herrera, del espacio GENERAR, publicó un duro mensaje en sus redes sociales, en el que responsabilizó al Gobierno provincial por la situación y reclamó respuestas al gobernador y a la ministra de Salud.

"Mientras el gobernador y la ministra de Salud descansaban en sus casas, anoche pacientes, familiares y trabajadores del Hospital San Juan Bautista tenían que atravesar esta situación", expresó la legisladora al compartir su postura sobre las consecuencias del temporal en el establecimiento.

Herrera calificó lo ocurrido como "una locura y una vergüenza" y sostuvo que ninguna persona debería atravesar esas condiciones, especialmente quienes concurren al centro de salud para recibir atención médica.

Además, cuestionó que no se hayan previsto las consecuencias de las precipitaciones y recordó que, según planteó, desde hace tiempo se advierte sobre los efectos del fenómeno de El Niño y su posible impacto en la provincia.

Las críticas por el estado del hospital

En su publicación, la diputada aseguró que hace años viene advirtiendo sobre las condiciones del Hospital San Juan Bautista y consideró que las imágenes registradas durante la tormenta exponen problemas que, a su entender, no fueron atendidos.

"Hace años que vengo advirtiendo sobre el estado del hospital. No es un capricho, no es una exageración ni un reclamo sin fundamento. Hoy las imágenes hablan por sí solas. Ya no pueden tapar lo evidente", manifestó.

También sostuvo que los catamarqueños padecen las consecuencias de una salud pública que, según su evaluación, no recibe las respuestas necesarias. En ese sentido, hizo hincapié en las condiciones de pacientes, familias y trabajadores sanitarios.

Finalmente, dirigió un cuestionamiento al gobernador y a la ministra de Salud: "¿Qué están esperando para hacerse cargo? ¿Cuánto más tiene que pasar? ¡Hace 15 años que gobiernan!", publicó.

Una tormenta con registros extraordinarios y múltiples complicaciones

El reclamo se produjo después de una madrugada marcada por lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica en el Valle Central. De acuerdo con la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), en Pueblo Perdido se registraron 89,89 milímetros de lluvia, mientras que otras tres estaciones también superaron el promedio mensual de noviembre, estimado en 42 milímetros.

Los registros fueron de 72,9 milímetros en el Parque Adán Quiroga, 59,69 en SEPAVE Norte, 55,6 en Valle Chico y 39,6 en el kilómetro 22, en El Tala. Además, se midió una ráfaga máxima de viento de 88,2 kilómetros por hora.

El temporal provocó el ingreso de agua al Hospital San Juan Bautista y anegamientos en distintos sectores de la Capital y Valle Viejo. En Villa Eumelia, familias denunciaron que el agua ingresó a sus viviendas y afectó sus pertenencias. También se reportaron calles inundadas en el barrio 140 Viviendas y en Virgen Niña, además de complicaciones para circular por el centro.

La fuerza de la corriente también arrastró vehículos: un automóvil terminó impactando contra un poste y una motocicleta fue desplazada en calle Prado.

Las consecuencias de la tormenta reavivaron así los reclamos por las condiciones de infraestructura y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos intensos, con el Hospital San Juan Bautista nuevamente en el centro de la discusión pública.