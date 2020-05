La oposición en contra del `paquetazo de decretos` que envío el Ejecutivo

Diez decretos están siendo debatidos y serán ley por la superioridad numérica del oficialismo. La sesión inició con una polémica por la introducción de otras dos iniciativas por parte del Ejecutivo. Uno propone modificar la Ley 2210 del año 1966 sobre las expropiaciones y el otro solicita la autorización para contraer deuda y la emisión de letras del Tesoro para así poder atender la difícil situación económica de la provincia.

El diputado Víctor Luna pidió manejarse con seriedad por cuanto estos dos temas, no estaban en Labor parlamentaria. “Si el Ejecutivo ingresa horas después de que cerró Labor Parlamentaria, espero hasta la próxima sesión. Es lo único que pido. No podemos estar sólo a consideración del Ejecutivo”. En tanto, su par Francisco Monti sostuvo que "la oposición no acompañará el `paquetazo de decretos` que envío el Ejecutivo. No estamos solo para la foto".

En este marco, la oposición adelantó que votarán en contra y reclaman porque se los trate en conjunto y no por separado. Por su parte, el oficialismo pidió que se acompañe a gobernar en estos complicados momentos de pandemia.

Entre los decretos más importantes que se debaten, se encuentra el de Reforma del Estado (Movilidad Laboral) y el de Regalías Mineras.

NOTICIA EN DESARROLLO