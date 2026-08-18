La Provincia articula agenda entre los intendentes de Belén y el proyecto MARA

Los intendentes del departamento Belén mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, para abordar distintos aspectos vinculados al desarrollo del proyecto MARA y su impacto en las comunidades del departamento.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo alrededor de la actividad minera y de la necesidad de fortalecer la articulación entre los municipios, el Gobierno provincial y la empresa. En ese marco, los jefes comunales plantearon inquietudes y propuestas orientadas a lograr una mayor coordinación en torno al desarrollo de la actividad y su relación con las distintas jurisdicciones del departamento.

Como resultado de la reunión, los intendentes hicieron entrega al ministro Natella de un petitorio conjunto dirigido a las autoridades de Minera MARA, que reúne una serie de propuestas destinadas a establecer mayores niveles de coordinación y participación de los gobiernos locales.

La presentación del documento buscó formalizar los requerimientos de los municipios y generar un canal institucional para que sus planteos puedan ser analizados en conjunto con la empresa y el Gobierno provincial.

Los pedidos de los intendentes

Entre los puntos incluidos en el petitorio aparece la necesidad de establecer mecanismos permanentes de intercambio y coordinación entre la empresa y los municipios. Los jefes comunales plantearon que la participación de los gobiernos locales debe formar parte de la agenda vinculada al desarrollo de la actividad minera en el departamento.

Los principales requerimientos son:

Establecer reuniones bimestrales entre la empresa y los municipios.

entre la empresa y los municipios. Contar con información sobre la contratación de mano de obra local .

. Disponer de información vinculada a la contratación de bienes y servicios locales .

. Coordinar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en cada jurisdicción.

en cada jurisdicción. Avanzar en un plan de obras de infraestructura que permita generar un trabajo articulado entre la empresa y los municipios.

La propuesta de reuniones bimestrales apunta a generar una instancia periódica de diálogo, mientras que el pedido de información sobre mano de obra, bienes y servicios locales busca incorporar a los municipios a una agenda que permita conocer y coordinar los distintos aspectos relacionados con la actividad.

A su vez, la coordinación de las acciones de RSE en cada jurisdicción y el planteo de un plan de obras de infraestructura incorporan al petitorio una dimensión territorial, vinculada directamente con las comunidades alcanzadas por el desarrollo del proyecto MARA.

Oportunidad para las comunidades

Durante el encuentro, los jefes comunales destacaron que la actividad minera representa una oportunidad para generar empleo, fortalecer las economías locales y transformar la realidad de las comunidades.

Sin embargo, junto con esa consideración remarcaron la importancia de que ese proceso se desarrolle bajo determinados criterios: diálogo, planificación y participación de los municipios.

La posición expresada por los intendentes coloca a los gobiernos locales como actores dentro de la agenda vinculada a la actividad minera. En ese sentido, el petitorio presentado ante el ministro Natella busca establecer herramientas concretas de coordinación y participación, tanto en materia de contratación como en acciones de Responsabilidad Social Empresaria e infraestructura.

La intención planteada es que el desarrollo de la actividad pueda articularse con las necesidades y propuestas de las comunidades del departamento Belén, mediante una agenda en la que intervengan los distintos actores involucrados.

Agenda en línea con la visión de Jalil

En el encuentro también se subrayó que esta agenda de trabajo se encuentra enmarcada en la visión y el mensaje que el gobernador Raúl Jalil viene expresando en los departamentos de influencia de los proyectos mineros.

Ese enfoque está orientado a promover un modelo de desarrollo basado en inclusión, articulación territorial y participación activa de las comunidades locales. Desde esta perspectiva, la participación de los municipios aparece vinculada con la necesidad de generar mecanismos de coordinación que permitan acompañar el desarrollo de la actividad minera y, al mismo tiempo, canalizar las inquietudes y propuestas surgidas desde las jurisdicciones directamente involucradas.

El petitorio presentado por los intendentes de Belén se incorpora así a una agenda de trabajo que busca establecer canales institucionales entre los gobiernos locales, el Gobierno provincial y MARA.

Natella y el petitorio a MARA

Luego de recibir el documento, el ministro Alberto Natella asumió el compromiso de hacerlo llegar a las autoridades correspondientes del proyecto MARA, con el objetivo de dar continuidad a una agenda de trabajo que permita canalizar las inquietudes y propuestas de los municipios del departamento Belén.

En ese marco, el titular de la cartera de Gobierno recibió este martes a representantes de MARA para trasladar formalmente el petitorio y poner en su conocimiento los requerimientos presentados por los jefes comunales.

La instancia permitió que las demandas de los municipios fueran presentadas formalmente ante representantes de la empresa, abriendo una nueva etapa de análisis sobre cada uno de los puntos planteados.

Tras la reunión con el ministro, Pablo Lilljedahl, gerente de Relaciones Institucionales de MARA, se refirió al encuentro y destacó la importancia de la instancia institucional generada.

"Esta instancia nos permite conocer formalmente los requerimientos realizados por los intendentes y trabajar en una agenda que posibilite analizar cada uno de los temas. Entendemos que el diálogo entre el Gobierno, los municipios y MARA es el ámbito adecuado para avanzar en este proceso", señaló Lilljedahl.

MARA ratificó su vocación de diálogo

El representante de la empresa también planteó la disposición de MARA a continuar trabajando sobre la base del diálogo con las comunidades y las instituciones locales.

En ese sentido, Lilljedahl concluyó sosteniendo que "MARA reafirma su vocación colaborativa para seguir consolidando un diálogo permanente con las comunidades, en el marco de su compromiso con la construcción de relaciones institucionales sólidas y de largo plazo".

La definición expresada por el gerente de Relaciones Institucionales se suma al compromiso asumido por el ministro Natella de trasladar los planteos municipales y a la decisión de los intendentes de formalizar sus requerimientos mediante un petitorio conjunto.