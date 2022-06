La Provincia confirmó que en 2 semanas habrá una actualización en los precios del boleto

La Secretaria de Transporte de la Provincia, Ing. Andrea Álvarez, comunica a todos los usuarios de las líneas de transporte urbano y suburbano (Capital, Valle Viejo y F.M.Esquiú), que debido a los aumentos que tuvieron que afrontar las diferentes empresas desde el año 2019 al presente, como ser mano de obra un 309%, Gasoil 236% y cubiertas 542%, solo por mencionar algunos ejemplos, próximamente los usuarios pasarán a abonar un nuevo precio de tarifa. De no llevarse a cabo esta actualización, los servicios habituales podrían verse afectados.

Un dato no menor es que si se tuviera en cuenta la acumulación de la inflación desde el 2019 hasta el presente, el precio mínimo del boleto en Catamarca debería rondar los $57, pero gracias a los fuertes desembolsos en materia de subsidios con los que asiste el gobierno provincial a las empresas de transporte, hicieron posible que las tarifas no se eleven a ese monto.

En la provincia, solamente un 50% de los usuarios tendrá que afrontar el pago total del incremento, mientras que el 50% restante cuentan con un beneficio por ser : jubilados y/o pensionados, Personal del Trabajo Doméstico, Veteranos de la Guerra de Malvinas.

También cuentan con el beneficio quiénes cobran por Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Promover Igualdad de Oportunidades, PROGRESAR, "Potenciar Trabajo" y Pensiones No Contributivas.

A través de este beneficio, los usuarios pagan el 45% de la tarifa en vigencia, y el porcentaje restante del 55% lo afronta el Estado Nacional.

Mientras tanto, el gobierno de la Provincia garantiza el Boleto Estudiantil Gratuito que se implementa en el Valle Central, y su vez en los departamentos del interior, como Capayán, Tinogasta, Andalgalá, Belén y Santa María.