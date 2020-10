La Provincia ultima detalles del nuevo sistema sanitario de Semáforo y podría sumar un color

La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, confirmó que en las próximas horas se definirá el esquema del nuevo sistema de Semáforo, que anticipó la semana pasada el gobernador Jalil, y que fue coordinado y consensuado entre el COE y los representantes de los colegios profesionales de la salud. Respecto de esta comisión, la funcionaria calificó esta instancia de “muy interesante” por el hecho de poder trabajar con expertos y académicos.

La ministra señaló que la Provincia se encuentra ultimando los detalles de este nuevo sistema, que reemplazará al de fases numéricas que rige en la actualidad y señaló que en las próximas horas, se definirá el documento final con las especificaciones de lo que se habilita y no en el nuevo sistema.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Palladino también explicó el significado de los colores. El rojo sería la situación de mayor preocupación donde regiría un aislamiento social, preventivo y obligatorio, con actividades esenciales. El color amarillo, que sería la actual situación de la provincia, con distanciamiento social y algunas actividades habilitadas y, por último, el verde, que sería la instancia previa a comenzar a tener los casos positivos en Catamarca y donde estaban habilitadas gran parte de las actividades.

A su vez, la titular de Salud no descartó sumar una nueva etapa al sistema de colores. “Estamos viendo si hay un intermedio entre amarillo y verde”, indicó

La ministra manifestó que la idea es que, con esta identificación de colores, sea más práctico para la comunidad y dentro de esta especificación, se detallarán las actividades que van a estar habilitadas y cuáles no para una mejor y mayor claridad.

En este sentido, Palladino aclaró que “los indicadores para el pase de los colores van a ser los mismos, lo que va a variar entre un color u otro es el valor de ese indicador. Por eso, se dividieron en dos grupos. Uno evalúa la presencia de la enfermedad en la comunidad, lo que nosotros llamamos la incidencia, que son los casos nuevos o cómo impacta en lo epidemiológico. Por otro lado, hay otro grupo de indicadores que hablan del sistema de salud. A esos datos, también le sumó el tiempo de duplicación de los contagios nuevos”.

Por último, Palladino destacó que de acuerdo a cómo se presente la situación epidemiológica esta semana, se podría cambiar de fase. “Nuestro deseo es poder pasar al verde, porque quiere decir que hay menos enfermos, que hay menos estrechos aislados, pero lograr ese paso hacia una fase más favorable para las actividades y para todos tiene que ver con la responsabilidad social individual. Si cada uno incorporamos las normativas, los protocolos, es probable que la situación de presencia de casos tenga un ritmo que nos permita estar en verde, pero si no se incorpora y hay multiplicación rápida de casos, seguiremos en amarillo y, si llega a haber riesgo, pasaremos al rojo”,