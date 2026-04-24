La respuesta al Reino Unido: Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas

El Gobierno argentino respondió de manera contundente al Reino Unido luego de que se hicieran públicas declaraciones de altos funcionarios británicos en las que se sostenía que las Islas Malvinas eran de su soberanía. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reafirmó los derechos argentinos sobre el archipiélago y cuestionó los fundamentos de la posición británica.

"Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos", expresó el funcionario, en una declaración que marcó el tono de la respuesta oficial.

El pronunciamiento se produjo luego de que trascendiera un respaldo del gobierno de Estados Unidos al reclamo argentino, lo que derivó en una reacción del Reino Unido y, posteriormente, en la réplica de la Cancillería.

La ocupación de 1833 y el reclamo histórico

En su mensaje, Quirno remarcó uno de los ejes centrales del planteo argentino: la ocupación británica de las islas en 1833. Según sostuvo, ese hecho constituye un antecedente clave en la disputa de soberanía.

"La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste", afirmó el canciller.

Este señalamiento se enmarca en la postura histórica argentina, que considera que la presencia británica en las islas se sostiene desde entonces en una situación que no ha sido resuelta mediante mecanismos de derecho internacional.

El respaldo internacional

El comunicado también hizo referencia a los distintos pronunciamientos de organismos internacionales que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan a una solución negociada.

En ese sentido, se destacó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la disputa e insta a la Argentina y al Reino Unido a resolverla mediante negociaciones bilaterales.

A su vez, el canciller enumeró otros espacios que han reiterado este llamado:

Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24)

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Países del Consenso de Brasilia

Grupo de los 77 y China

Estos respaldos, según el Gobierno, refuerzan la legitimidad del reclamo argentino en el plano internacional.

Rechazo al principio de autodeterminación

Uno de los puntos más enfáticos del comunicado fue el rechazo a la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos en relación con los habitantes actuales de las islas.

Quirno sostuvo que estos habitantes "no han sido nunca reconocidos como un 'pueblo' por las Naciones Unidas" y remarcó que no corresponde que actúen como árbitros en una disputa territorial en la que su propio país es parte.

En esa línea, el canciller también cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013, al que calificó como un "pretendido" mecanismo sin legitimidad en el marco del derecho internacional aplicable al caso.

Denuncia por explotación de recursos naturales

El Gobierno argentino también expresó su preocupación por las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el área de las islas. En particular, denunció acciones que consideró ilegales por parte de empresas vinculadas a proyectos energéticos.

Entre los puntos señalados se encuentran:

Actividades de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables

La denominada "Decisión Final de Inversión" vinculada al desarrollo del yacimiento "Sea Lion"

vinculada al desarrollo del yacimiento "Sea Lion" La participación de las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp

Según el comunicado, estas iniciativas buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y vulneran resoluciones de las Naciones Unidas.

La posición del Presidente

El presidente Javier Milei respaldó públicamente el mensaje del canciller y reafirmó la postura del Gobierno con una consigna contundente: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

En paralelo, el comunicado oficial reiteró la disposición de la Argentina a retomar el diálogo con el Reino Unido. "La República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía", expresó Quirno.

El objetivo planteado es poner fin a lo que se definió como una "situación colonial especial y particular" que aún persiste.