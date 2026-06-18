Ramiro Marra le pidió a Milei que eche a Adorni: "El proyecto se muere"

Ramiro Marra, identificado como ex legislador porteño, fundador de La Libertad Avanza y bróker, decidió romper el silencio con un durísimo texto dirigido al presidente de la Nación, Javier Milei. El mensaje, de fuerte contenido político y personal, se inscribe en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, donde el exdirigente plantea cuestionamientos sobre el rumbo del proyecto que alguna vez integró de manera fundacional.

En su intervención, Marra no solo se refiere a decisiones de gestión, sino que enmarca su crítica en una discusión más profunda sobre la coherencia del proyecto político y la relación entre liderazgo, confianza pública y promesas electorales.

Cuestionamientos a Manuel Adorni y la credibilidad del oficialismo

Uno de los ejes centrales del escrito está vinculado a la continuidad del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien Marra señala como un factor de desgaste político. Según su planteo, la permanencia del funcionario impacta directamente en la credibilidad del oficialismo.

El exdirigente afirmó que la situación actual genera un desgaste que:

" ocupa la agenda "

" " tapa los logros "

" "erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra"

En esa línea, advirtió que el mandato popular que llevó al oficialismo al poder se basó en una promesa clara de transparencia institucional, la cual —según su visión— hoy se encuentra bajo cuestionamiento.

Escándalos, desgaste político y el "contrato electoral"

Marra también hizo referencia a la gestión de los escándalos que, según su análisis, afectan al entorno presidencial. En su lectura, estos episodios generan un impacto directo sobre la legitimidad política del gobierno y sobre el pacto establecido con los votantes.

En ese sentido, sostuvo que:

"Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda".

El concepto de "contrato electoral" aparece como uno de los pilares argumentativos del texto, donde Marra insiste en que la confianza ciudadana se sostiene en la coherencia entre lo prometido en campaña y las decisiones adoptadas en el ejercicio del poder.

Mensajes directos a Javier Milei y límites del liderazgo

En uno de los pasajes más contundentes de su carta, el ex legislador se dirige directamente al presidente Javier Milei para cuestionar la naturaleza del liderazgo y la apropiación del proyecto político.

"Con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos".

En ese mismo tramo, Marra introduce una reflexión sobre el costo de las decisiones políticas, señalando que cuidar el rumbo del país implica asumir medidas complejas:

Tomar decisiones que generan tensiones internas

Priorizar el proyecto político por encima de vínculos personales

Sostener la coherencia del discurso oficial

El exdirigente enfatiza que proteger el rumbo implica, en sus palabras, decisiones difíciles pero necesarias.

El recuerdo de su salida del espacio político

Marra también incorpora un pasaje autobiográfico en el que recuerda su salida del espacio político liderado por Milei. En ese relato, remarca la forma en que fue apartado y su reacción posterior.

"Un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando".

Este fragmento introduce una dimensión personal al conflicto, donde Marra contrasta su experiencia pasada con su actual posicionamiento crítico, sin desvincularse del todo del origen del espacio político.

Cierre: un pedido directo de decisión política

En el tramo final de su carta, Ramiro Marra sintetiza su mensaje en un pedido directo al presidente Javier Milei. Allí solicita que adopte medidas para preservar lo que define como el núcleo del proyecto político: la palabra, la credibilidad y la fuerza moral construida a partir del respaldo electoral.

Concluye reclamando:

"que tome la decisión que corresponde" para proteger "la palabra del Gobierno y la fuerza moral que le dieron los argentinos".

El texto deja expuesta una tensión interna de alto voltaje dentro del oficialismo, donde conceptos como credibilidad, liderazgo, transparencia y contrato electoral se convierten en el eje de una disputa política que, según el propio Marra, trasciende lo personal para instalarse en el corazón mismo del proyecto de gobierno.