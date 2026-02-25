La UCR exige "decisiones firmes" tras el fin de la fábrica NEBA

San Fernando del Valle de Catamarca | Tras la confirmación del cierre definitivo de la histórica planta NEBA, noticia dada a conocer por el diario El Ancasti, el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) ha manifestado su profunda preocupación y un enérgico rechazo ante lo que consideran una alarmante pasividad gubernamental frente al deterioro industrial. La desaparición de 56 puestos de trabajo no representa un hecho aislado en la cronología económica actual; por el contrario, se erige como el síntoma más visible de una crisis que golpea directamente el corazón productivo de la provincia.

Para los legisladores radicales, el cese de operaciones de NEBA es parte de una preocupante tendencia nacional que combina la caída sostenida de la producción con una apertura indiscriminada de importaciones. Según el comunicado emitido este 25 de febrero de 2026, la ausencia de políticas claras de defensa de la industria está asfixiando a las pequeñas y medianas empresas, generando un escenario de vulnerabilidad extrema. El Bloque destaca que el impacto del cierre se ramifica en múltiples frentes, ya que cuando una fábrica baja su persiana, no solo se pierden empleos, sino que se golpea severamente la economía regional, se afecta el consumo interno y se debilita el desarrollo estructural de Catamarca.

Responsabilidades compartidas y exigencia de gestión

El análisis de la UCR no ahorra críticas hacia las administraciones actuales y distribuye las responsabilidades en dos niveles de ejecución. Al Gobierno Nacional se le exige una revisión urgente del rumbo económico que hoy asfixia al entramado productivo, mientras que al Gobierno Provincial se le recrimina una actitud de mera observación pasiva frente a la pérdida de fuentes laborales. El comunicado es tajante al señalar que la provincia no puede limitarse a ser espectadora de esta crisis, sino que debe activar mecanismos concretos de defensa del empleo y protección de la industria local mediante una gestión política real, presencia efectiva y acompañamiento para los trabajadores.

El compromiso ético y político del bloque

Al declararse en estado de alerta permanente, la Unión Cívica Radical reafirma su postura de que defender el trabajo es una obligación moral y política, y no un simple eslogan publicitario. El bloque cerró su pronunciamiento manifestando su apoyo incondicional a las 56 familias afectadas, exigiendo al mismo tiempo respuestas claras y decisiones firmes que prioricen la protección de la producción local antes de que el daño al tejido social sea irreversible.