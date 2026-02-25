Provincia y Cámara Minera coordinan una agenda para potenciar proveedores locales

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó un encuentro institucional con autoridades de la Cámara Minera de Catamarca en el que se presentó formalmente la nueva comisión directiva de la entidad y se delinearon los principales ejes de trabajo para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

La reunión contó con la participación de los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Minería, Teresita Regalado; y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti. Por parte de la Cámara Minera estuvo presente su presidente, Abás Tanud Mafud, junto a otras autoridades de la entidad.

El encuentro permitió establecer una agenda común orientada a fortalecer la articulación público-privada y acompañar el crecimiento de un sector que concentra proyectos en distintas etapas productivas y en múltiples recursos estratégicos.

Un sector con presencia en todo el ciclo productivo

La Cámara Minera de Catamarca nuclea actualmente a unas 20 empresas concesionarias que operan en diversas fases del ciclo productivo minero. Entre las etapas mencionadas se encuentran:

Exploración

Prospección

Construcción

Operación

Estas compañías participan en proyectos vinculados a litio, oro, cobre y canteras, configurando un entramado productivo diversificado que abarca desde la etapa inicial de identificación de recursos hasta la explotación en marcha.

Este abanico de actividades coloca a la minería como un actor relevante dentro de la estructura económica provincial, con demandas específicas en materia de servicios, infraestructura y capital humano.

Desarrollo de proveedores locales y capacitación

Durante la reunión, el gobernador Jalil planteó la necesidad de avanzar en programas de capacitación y en el fortalecimiento del desarrollo de proveedores locales, entendidos como componentes centrales para consolidar el impacto económico de la actividad en el territorio.

El impulso a proveedores catamarqueños busca ampliar la participación de empresas locales en la cadena de valor minera, favoreciendo la generación de empleo y el dinamismo económico interno. En este sentido, la coordinación entre el Estado provincial y el sector empresarial aparece como un instrumento para identificar oportunidades, ordenar demandas y planificar estrategias de crecimiento sostenido.

La capacitación fue señalada como una herramienta clave para acompañar la expansión del sector, en un contexto donde la especialización técnica y la formación de recursos humanos resultan determinantes para sostener estándares productivos y operativos.

Infraestructura y crecimiento sectorial

Otro de los puntos abordados en el encuentro fue la necesidad de atender los desafíos en materia de infraestructura vinculados al crecimiento de la actividad minera. La expansión de proyectos en etapas de construcción y operación implica requerimientos logísticos, energéticos y de conectividad que demandan planificación y coordinación institucional.

La presencia del ministro de Hacienda y Obra Pública en la reunión subraya la dimensión estructural de estos desafíos, que trascienden el ámbito estrictamente productivo y se proyectan sobre la planificación provincial.

En ese marco, ambas partes acordaron conformar un equipo de trabajo conjunto con el Ministerio de Minería para tratar estos temas a lo largo del año. Este espacio tendrá la misión de avanzar en los ejes definidos y dar seguimiento a las prioridades compartidas.

Articulación público-privada y perspectiva económica

Desde la Cámara Minera señalaron que buscan participar activamente en los distintos espacios de articulación público-privada. El objetivo declarado es contribuir a que la minería continúe generando impactos económicos positivos en Catamarca.

La definición de una agenda común entre el Gobierno provincial y la entidad empresaria consolida un esquema de diálogo institucional orientado a coordinar políticas, ordenar prioridades y potenciar el entramado productivo local.

El encuentro encabezado por el gobernador Jalil no solo formalizó la presentación de la nueva comisión directiva de la Cámara, sino que estableció una hoja de ruta centrada en tres ejes estratégicos:

Capacitación y formación de recursos humanos.

Fortalecimiento de proveedores locales.

Infraestructura vinculada al crecimiento minero.

La articulación entre Estado y sector privado aparece así como el mecanismo elegido para acompañar la expansión de una actividad que abarca proyectos de litio, oro, cobre y canteras en distintas etapas del ciclo productivo.

Con la conformación de un equipo de trabajo conjunto para el seguimiento de estos temas durante el año, Provincia y Cámara Minera delinearon un esquema de cooperación que busca consolidar el desarrollo del sector y ampliar su impacto económico en el territorio catamarqueño.