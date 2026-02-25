Jalil convoca a Sesiones Extraordinarias para impulsar reformas penales en Catamarca

El Poder Ejecutivo provincial resolvió convocar a la Legislatura de Catamarca a Sesiones Extraordinarias durante el mes de marzo, con el objetivo central de avanzar en el tratamiento de una agenda legislativa penal. La decisión fue dispuesta mediante decreto del gobernador Raúl Jalil, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Provincial.

La medida establece que ambas cámaras legislativas —la Cámara de Diputados y el Senado provincial— sesionarán en período extraordinario desde el 2 hasta el 31 de marzo de 2026. El instrumento legal fija con precisión el plazo y delimita el marco temporal en el que se abordarán los proyectos incluidos en el temario.

Si bien el eje de la convocatoria está puesto en iniciativas vinculadas al ámbito penal, el decreto contempla que puedan incorporarse otros temas de interés público, sin perjuicio de la agenda principal ya definida.

Una agenda centrada en el sistema penal

El temario, incorporado como anexo del decreto, incluye dos proyectos específicos que constituyen el núcleo de la convocatoria:

Modificación de artículos del Código Procesal Penal, especialmente en materia de prisión preventiva.

Creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados.

Ambas iniciativas se inscriben en una línea de reformas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia provincial. La modificación del Código Procesal Penal, con foco en la prisión preventiva, implica revisar disposiciones vinculadas a esa figura procesal, uno de los instrumentos centrales dentro del procedimiento penal.

Por otro lado, la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados introduce en la agenda legislativa un mecanismo de carácter tecnológico destinado a la investigación penal. La denominación del proyecto da cuenta de su objetivo: sistematizar perfiles genéticos digitalizados como herramienta para la labor judicial.

Fundamentación del Ejecutivo

Desde el Ejecutivo provincial se fundamentó la convocatoria en la necesidad de dar tratamiento legislativo a herramientas jurídicas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia. En ese sentido, la decisión de convocar a sesiones extraordinarias responde a la intención de acelerar el análisis y eventual aprobación de instrumentos considerados estratégicos.

El decreto sostiene que las iniciativas apuntan a:

Fortalecer el sistema de justicia provincial.

Incorporar mecanismos tecnológicos para la investigación penal.

La combinación de reformas procesales y herramientas tecnológicas configura una agenda específica que el Ejecutivo considera prioritaria para el período extraordinario.

Procedimiento institucional y remisión formal

El instrumento legal dispone además la remisión formal del decreto a la Cámara de Diputados y al Senado provincial, conforme lo establece la normativa vigente. Esta remisión constituye el paso institucional necesario para que ambas cámaras tomen intervención parlamentaria y activen el procedimiento legislativo correspondiente.

El proceso se desarrollará dentro del período extraordinario fijado, es decir, entre el 2 y el 31 de marzo de 2026, plazo durante el cual los legisladores deberán analizar, debatir y eventualmente dictaminar sobre los proyectos incluidos en el anexo del decreto.

La convocatoria se enmarca en las atribuciones constitucionales del gobernador, quien, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Provincial, puede disponer la apertura de sesiones extraordinarias cuando así lo considere necesario.

Marzo, mes clave para la agenda legislativa penal

Con esta decisión, el mes de marzo se proyecta como un período clave para la discusión parlamentaria en Catamarca. La agenda penal, centrada en la prisión preventiva y en la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, marcará el ritmo de las sesiones extraordinarias.

La posibilidad de incorporar otros temas de interés público amplía el alcance potencial de las deliberaciones, aunque el eje inicial está claramente definido por el anexo del decreto.

En términos institucionales, la convocatoria reafirma el rol del Poder Ejecutivo en la definición de prioridades legislativas durante períodos extraordinarios y habilita un escenario de debate que se extenderá durante casi todo el mes de marzo de 2026. El resultado de ese proceso dependerá del tratamiento que ambas cámaras otorguen a los proyectos remitidos y del consenso que logren construir en torno a las reformas propuestas.