La UIA cuestionó a Milei: "Sus declaraciones afectan las inversiones"

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha emitido un comunicado de singular firmeza en respuesta a las declaraciones formuladas por el presidente Javier Milei durante su reciente exposición en la "Argentina Week 2026", celebrada en la ciudad de Nueva York. Ante una audiencia compuesta por inversores internacionales, el primer mandatario cuestionó duramente a los empresarios locales vinculados a la industria nacional, relacionándolos con un esquema de privilegios sostenido por el Estado. En particular, Milei disparó una frase que resonó con impacto en el sector: "El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros".

Esta descalificación motivó una respuesta inmediata de la cúpula industrial. En el documento oficial, la entidad expresó su "profundo malestar y preocupación", advirtiendo que tales expresiones no solo son injustas e infundadas, sino que, además, distorsionan el rol histórico que la industria ha desempeñado en el desarrollo económico y social del país. Según la UIA, cuando desde la máxima investidura institucional se descalifica a quienes producen e invierten, se genera un agravio directo hacia el esfuerzo cotidiano del sector, debilitando el clima de respeto y convivencia democrática que, a su juicio, la Argentina necesita reconstruir con urgencia.

El impacto en el clima de negocios y la inversión

La preocupación de la central fabril trasciende la cuestión retórica, enfocándose directamente en la capacidad del país para captar capitales. En este sentido, la organización subrayó que los inversores internacionales no solo analizan las cifras macroeconómicas al momento de decidir, sino que también evalúan el contexto integral del país. Para la UIA, la calidad institucional, el respeto a las normas y la estabilidad en la convivencia democrática son factores determinantes para cualquier decisión de inversión a largo plazo. Asimismo, el ambiente político y la relación que el Estado mantiene con el sector privado son condiciones esenciales para atraer tanto inversiones externas como internas. La entidad advirtió que el uso de descalificaciones presidenciales sin el respaldo de denuncias formales adquiere una relevancia institucional inevitable, lo cual impacta negativamente en la percepción que los mercados y los potenciales inversores tienen sobre la seguridad jurídica y el clima de negocios que ofrece la Argentina actualmente.

Un sector industrial en estado crítico

El comunicado también dedicó un espacio para visibilizar la realidad cotidiana que atraviesan las empresas. La central fabril puso de manifiesto el complejo escenario actual, caracterizado por una marcada caída en las ventas y en los niveles de actividad. Al respecto, la entidad destacó que a lo largo y ancho del país existen miles de empresas industriales, grandes, medianas y pequeñas, que a diario abren sus puertas enfrentando un momento muy difícil. Detrás de cada una de estas firmas hay trabajadores, empresarios y familias que sostienen el entramado productivo nacional y que están realizando un esfuerzo considerable para adaptarse al nuevo escenario económico. Ante la falta de denuncias formales o pruebas de delitos concretos contra los sectores aludidos por el Presidente, la UIA cuestionó la validez de los agravios, subrayando que al provenir de la máxima autoridad del país, estas opiniones trascienden el ámbito personal y afectan directamente la institucionalidad.

Una puerta abierta al diálogo productivo

A pesar de la severidad del cruce, la Unión Industrial Argentina mantuvo una postura institucional al dejar abierta una posibilidad de entendimiento. La entidad reafirmó su vocación de diálogo, destacando que el objetivo común de lograr un país que crezca a través de la inversión, la producción y el empleo requiere de una cooperación efectiva. En el cierre de su mensaje, los industriales insistieron en que, para alcanzar una mayor competitividad y progreso, el país necesita imperiosamente de un marco de diálogo, respeto y trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, buscando dejar atrás las fricciones discursivas en pos de una agenda de desarrollo nacional.