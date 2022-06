La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala causó repudio y duras críticas en Jujuy

El Presidente Alberto Fernández canceló parte de su agenda oficial de este miércoles para visitar a Milagro Sala quien debido a una trombosis venosa profunda se encuentra internada en una clínica en Jujuy desde el pasado lunes.

La noticia de esta visita causó malestar tanto en las víctimas de la ex dirigente social, como en el gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien criticó duramente la visita del mandatario.

El gobernador jujeño manifestó su descontento con esta visita hoy al mediodía, en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria N°48 en Alto Comedero. Durante su discurso, consideró que el hecho que el presidente haya viajado para realizar una “visita personal” a la ex dirigente Milagro Sala era “una falta de respeto” al pueblo jujeño.

En este sentido, el gobernador señaló: “me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”.

Posteriormente, señaló las acciones de su gestión para lograr proyectos como el conseguido con la apertura del nuevo establecimiento educativo en Alto Comedero, y apuntó contra la gestión corrupta de la cual la ex dirigente Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, habría sido participe del entramado. “Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”, indicó Morales.

A pesar de todo, Morales manifestó su deseo de que Milagro Sala “recupere su salud” a la brevedad, aunque sostuvo firmemente, siguiendo su postura opositora a la ex dirigente, que "se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

Repudio de las víctimas de Milagro Sala

Mientras tanto, a través de una carta abierta, las víctimas de Milagro Sala, nucleadas en la Fundación “Jujuy con Paz y Esperanza”, manifestaron su preocupación y rechazo por la visita que el presidente Alberto Fernández realizó durante este miércoles a la Clínica Los Lapachos, donde la ex dirigente social se encuentra internada desde el lunes pasado tras sufrir de una trombosis venosa profunda.

La visita del mandatario generó el repudio de las víctimas de la ex dirigente jujeña. Por lo cual, se dirigieron hasta la puerta del sanatorio para mostrar su enojo y aseguraron que la visita “a la criminal condenada” era una muestra de “total desprecio e indiferencia” por quienes sufrieron “las conductas criminales de la mencionada delincuente y su organización”, en referencia a la violenta agrupación Tupac Amaru.

En este sentido, la carta con el descargue que las víctimas leyeron frente a la clínica señala que “Su visita, Señor Presidente, realizada en el contexto de acusaciones infundadas contra las autoridades de nuestra provincia, no es un gesto humanitario, sino un burdo intento de presionar al poder judicial, entrometiéndose en asuntos que exceden sus atribuciones”

Los miembros de la fundación se manifestaron frente a la Clínica (foto: @magioncalda)

Además, las víctimas ponen en duda el estado de salud de Sala, al mencionar que “si fuera cierto” que la internada “se encuentra con graves dificultades de salud”, son ellas, las víctimas, las que más aspiran “a su pronta recuperación”. Asimismo, añadieron: “Y aspiramos, también, a su pronto regreso a una cárcel. El privilegio de la prisión domiciliaria no es solo una burla, sino un peligro para quienes fuimos y aún somos sus víctimas”, agrega.

Por último, la carta se despide recordándole al Presidente “que la agenda que suspendió para realizar esta visita es la agenda de todos los argentinos, la que sí está dentro de los deberes por los que, algún día, Dios y la Patria pueden llegar a demandarlo”.

En el lugar también hubo tensiones y violencia surgida por la presencia de militantes de la agrupación Tupac Amaru, que agredieron e insultaron a los miembros de la Fundación. Incluso les destruyeron los carteles que llevaron para expresar su rechazo.

Cabe recordar que el presidente suspendió su agenda oficial de este miércoles para poder realizar la visita a Milagro Sala en la provincia de Jujuy, mientras que había manifestado al periodista Víctor Hugo Morales en AM 750, que siempre había considera que la detención de la ex dirigente “es indebida”.

Siguiendo esta línea, el presidente Fernández tras su visita a la clínica brindó una conferencia de prensa donde ratificó esta postura y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que “empiece a enmendar las barrabasadas”.

Mientras tanto, esta mañana Juan Grabois le exigió al presidente que le otorgue el indulto a Milagro Sala diciendo: “Que ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo”.