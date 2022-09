Largó el acampe de las organizaciones sociales en Catamarca

Organizaciones sociales de la provincia, en consonancia con la Unidad Piquetera a nivel nacional, decidió acampar en Avda. Pte. Castillo frente a Casa de Gobierno, solicitando ampliación de planes y trabajo. La medida genera una gran dificultad en el tránsito en ese sector.

El referente del Partido Obrero, Saracho marcó que la medida es no es acampe sino “permanencia” en espera a obtener respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la Vivienda a los reclamos que vienen efectuando desde hace meses. “El Gobernador se la pasa diciendo que tenemos pleno empleo, que ha crecido la economía en la provincia y esto es una muestra acabada que hay un sector que no ha crecido. Los que han crecido son los sectores empresariales y las mineras relacionadas al litio pero hay una parte de la sociedad y de los trabajadores que changuea todos los días y que no llega a fin de mes”, sentenció.

El dirigente además reclamó que los envíos de mercadería a los comedores sociales carecen de alimentos nutritivos y de primera necesidad. “No nos llega ni aceite ni leche y todo lo que envían es cada vez menos”. Acotando luego en referencia a la manifestación que “esto no lo hacemos por hobby sino porque no obtenemos respuestas”.

A las 18 hs se va a realizar una gran asamblea, donde se definirá la continuidad o no de la medida. De no obtener respuesta, los manifestantes aseguran que van a pasar la noche sobre la avenida.