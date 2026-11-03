Leandro Quiroga Barros asumirá la Secretaría de Seguridad de Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, definió un cambio en la conducción de la Secretaría de Seguridad provincial. Leandro Quiroga Barros asumirá al frente del área en reemplazo de Gastón Venturini, en una modificación que se inscribe en la reorganización de los equipos de trabajo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

La asunción del nuevo funcionario está prevista para hoy. Con esta designación, Quiroga Barros dejará su actual responsabilidad como secretario de Gobierno y Coordinación para pasar a conducir la Secretaría de Seguridad, un área que forma parte de la estructura ministerial encabezada por Alberto Natella.

La decisión del mandatario provincial establece una nueva referencia para la conducción de la cartera de Seguridad y representa un movimiento dentro del esquema de gestión del Ministerio. El cambio se produce con la incorporación de un funcionario que ya venía desempeñando tareas de articulación institucional y administración pública dentro de la misma estructura gubernamental.

Su función actual y el trabajo dentro del Ministerio

Hasta el momento de su designación, Quiroga Barros se desempeñaba como secretario de Gobierno y Coordinación dentro del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, conducido por Alberto Natella.

Desde ese lugar, participó de distintas tareas vinculadas con la articulación y la gestión institucional. Su función se desarrolló en el ámbito de una cartera que reúne las áreas de Gobierno, Seguridad y Justicia, y desde la cual intervino en actividades propias de la coordinación administrativa y de la gestión pública.

La nueva responsabilidad lo ubicará ahora al frente de la Secretaría de Seguridad provincial. El movimiento supone un cambio en las funciones que venía desempeñando, aunque su recorrido dentro de la administración pública y su participación en tareas institucionales forman parte de los antecedentes señalados para esta designación.

La asunción prevista para hoy dará inicio formal a esta nueva etapa en la conducción del área. La modificación fue definida por el gobernador Jalil, en el marco de una reorganización de los equipos de trabajo del Ministerio.

Trayectoria vinculada a la Municipalidad de la Capital

La trayectoria de Leandro Quiroga Barros está vinculada también con la administración de la Municipalidad de la Capital, donde desarrolló buena parte de su recorrido en la función pública.

En ese ámbito trabajó junto a Alberto Natella y al intendente Gustavo Saadi, en una experiencia que constituye uno de los antecedentes de su carrera dentro de la administración estatal. Su recorrido municipal y su posterior desempeño como secretario de Gobierno y Coordinación forman parte del camino que lo lleva ahora a asumir la conducción de la Seguridad provincial.