Legisladoras oficialistas también cuestionaron la designación de Zelaya

La presidenta de la Cámara baja provincial, Cecilia Guerrero y la diputada provincial del Frente de Todos, Verónica Mercado también cuestionaron la designación de Daniel Zelaya en el cargo de Secretario de Habitat.

“Que se haya declarado la prescripción de la acción penal en una causa por abuso sexual, no significa que el denunciado haya sido encontrado inocente. Hay designaciones de funcionarios en el Estado que indignan y ofenden. Lesionan los derechos de las víctimas. Hacen descreer de la política como herramienta válida para la transformación de las sociedades. ¡No da todo lo mismo! ¡La política no puede convalidar lo que es una afrenta a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres! Rechazamos el ejercicio de la función publica por parte de quienes se encuentran sospechados y denunciados por la presunta comisión de delitos aberrantes ! No nos callamos más!”, público Guerrero en sus redes sociales. Publicación que recibió un sinfín de comentarios entre los cuales exigen al PJ y a los distintos organismos estatales y áreas de género y de Mujer, que se expresen al respecto.

Por su parte, la diputada Mercado emitió un comunicado en igual sentido afirmó que no se puede permitir referentes en la política involucrados en causas de abusos, violaciones o cualquier tipo de violencia y sea de cualquier signo partidario.

Y agregó: “Qué hace que el poder entienda "imprescindibles" a estos actores con prontuario? Y que nos obligue a lxs trabajadores y trabajadoras de la política, que queremos ser motores de cambio para una mejor sociedad a poner la cara y dar explicaciones sobre decisiones que nos exceden", destacó la legisladora. Hoy el caso tiene un nombre, pero son muchos, algunos más resonantes que otros”.

En el escrito, Mercado mencionó que Zelaya está denunciado por abuso sexual en contra de una menor en Tucumán de donde es oriundo. Al respecto la diputada fue contundente al afirmar que no se puede permitir referentes en la política involucrados en causas de abusos, violaciones o cualquier tipo de violencia y sea de cualquier signo partidario "No podemos permitirlo, sea de ellos, los nuestros, los de todos. Después de conquistas logradas a fuerza de tanta lucha, no vamos a resignarnos a mitad de camino", subrayó.

En ese contexto, consideró que " es un tema del que mucho se habla por estas horas, pero del que hace tiempo hablamos sin tapujos en la política, lo hablamos sin desenfado y con coraje, exigimos que se debata por qué no queremos poner la cara ni cargar en nuestras listas candidatos denunciados por abusos sexuales, violadores, impunes, que compran plazos, jueces , comisarios y justicia con su poder".

Asimismo la diputada destacó: "La construcción colectiva feminista que ha logrado remover con sus luchas estructuras arcaicas de poder, no reclama solo igualdad de oportunidades y representaciones paritarias simbólicas, los espacios logrados buscan construir con valentía cambios profundos. Y esto significa parar la pelota, marcar las agendas y oponernos con coraje y decisión a encumbrar en listas y cargos a abusadores y violentos. Queremos que lxs jóvenes, las mujeres, las disidencias, lxs vulnerables la sociedad amen y confíen en la política como una herramienta de transformación".

Finalmente, Mercado señaló: "no queremos rehenes del discurso de la antipolitica, enamorados de candidatos efímeros. Es necesario colocar en la centralidad de este debate el centenar de voces que se animaron a las calles, a las denuncias, a instalar agendas públicas para que las instituciones, la justicia y el Estado en definitiva construyan para todas nosotras más derechos, queremos transitar convencidxs de que vamos hacia adelante, sin retrocesos"