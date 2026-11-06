León XIV: "Visitar Argentina es un homenaje a Francisco"

El Papa León XIV aterrizó en Uruguay este viernes a las 16.19, en el marco de una gira latinoamericana que tendrá como primera escala al país vecino y continuará en la Argentina a partir del próximo domingo 8 de noviembre. El recorrido incluirá también Perú y combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

Durante el vuelo hacia Montevideo, el pontífice mantuvo un encuentro con los periodistas acreditados que viajaban en la parte trasera del avión fletado por el Vaticano. La conversación permitió conocer algunas de sus posiciones sobre cuestiones políticas, religiosas y sociales que atraviesan la agenda internacional.

Una vez finalizado el frugal desayuno servido a los 84 periodistas que ocupaban la aeronave, León XIV se presentó ante los corresponsales con su habitual sonrisa, vestido con sotana blanca y acompañado por seis guardaespaldas que, según la descripción del encuentro, parecían diplomáticos de carrera.

El Papa pronunció un discurso formal y luego saludó, uno por uno, a los periodistas que cubrirán la gira por Uruguay, Argentina y Perú. El encuentro estuvo organizado bajo un estricto protocolo que permitió a cada enviado especial disponer de un minuto para comentar una cuestión personal con el pontífice.

La escena transcurrió con una particularidad: los cronistas permanecieron en sus asientos, con apenas algún codazo aislado, mientras León XIV avanzaba por la sala de periodistas instalada a 10.000 pies de altura.

El intercambio tuvo un carácter personal. El Papa se acercaba a cada periodista, le tendía la mano y recibía el obsequio que le entregaban. Entre los regalos hubo paquetes de galletitas, libros, crucifijos, tapas de diarios y fotografías familiares.

En algunas ocasiones, los roles se invertían. Los periodistas le pedían una bendición, un consejo o simplemente cumplían con una promesa familiar. Uno de los corresponsales estadounidenses le solicitó que firmara una pelota de béisbol para su hijo mayor. León XIV sonrió y estampó su firma con un marcador negro.

"Visitar su país, donde él no pudo": el homenaje a Francisco

Uno de los primeros interrogantes que recibió León XIV estuvo relacionado con el significado de su próxima visita a la Argentina y la posibilidad de que el viaje representara un homenaje a su antecesor, el papa Francisco.

La pregunta fue directa: "¿Es un homenaje a Francisco que viaje a la Argentina?". El pontífice respondió afirmativamente y vinculó ese gesto con la historia personal de su antecesor y su relación con el país.

"Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría", reconoció León XIV. La declaración anticipó uno de los sentidos que el Papa atribuye a su paso por la Argentina, donde permanecerá durante cuatro días desde el domingo 8 de noviembre. Su agenda combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con diferentes sectores sociales.

La referencia a Francisco apareció así en el diálogo con los periodistas como un elemento central de la visita, en un contexto en el que León XIV también abordó cuestiones vinculadas con la política estadounidense y la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Su participación electoral en Estados Unidos

Otro de los temas que surgieron durante la conversación a bordo fue la participación de León XIV en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que Donald Trump recibió una derrota histórica.

Un periodista le preguntó cómo debía interpretarse el significado de su voto, en referencia a su participación en el proceso electoral. El Papa respondió que ya había fijado una posición pública sobre el tema y defendió el ejercicio de sus derechos como ciudadano estadounidense.

"Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos", expresó.

La respuesta se produjo en un intercambio que también incluyó referencias a la política internacional y a las diferencias entre las posiciones que sostiene el pontífice y las propuestas de distintos líderes y bloques políticos.

En ese marco, la primera encíclica de León XIV, titulada Magnífica Humanitas, plantea una posición sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad global del siglo XXI.

Magnífica Humanitas y la regulación de la Inteligencia Artificial

La primera encíclica del Papa aborda los desafíos que representa la Inteligencia Artificial para la sociedad contemporánea. En el documento, León XIV sostiene que esta tecnología no puede quedar bajo el control exclusivo de las empresas tecnológicas y plantea que los Estados deben intervenir para regular sus límites.

La postura del pontífice se inscribe en una discusión más amplia sobre el desarrollo tecnológico y sus consecuencias para la vida social, económica y política.

Para fijar su posición, León XIV recurre a referencias de distintos ámbitos del pensamiento, la cultura y la política. Entre ellos aparecen líderes políticos, escritores, cineastas e intelectuales, cuyas perspectivas utiliza para establecer una mirada diferente de las propuestas de Donald Trump, Xi Jinping y la Unión Europea.

Las referencias que aparecen en su pensamiento incluyen tanto figuras de la tradición de la Iglesia Católica como personalidades de la historia política, cultural y filosófica.

Entre los pontífices mencionados se encuentran:

Francisco.

Benedicto XVI.

Juan Pablo II.

León XIII.

A esa lista se suman Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien. La diversidad de referencias forma parte del marco intelectual con el que León XIV aborda el impacto de la Inteligencia Artificial y la necesidad de establecer límites a su desarrollo y utilización.

La preocupación por Venezuela y el caso Giuliani

Uno de los momentos más sensibles del encuentro con los periodistas se produjo cuando León XIV fue informado sobre la situación del argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido-desaparecido en Venezuela. El régimen venezolano mantiene detenido a Giuliani, acusado de narcotraficante, mientras su paradero continúa siendo incierto. La administración del presidente Javier Milei negocia con Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, pero el acuerdo para lograr la libertad del argentino no prospera.

Cuando el Papa se encontraba a mitad de su recorrido por la sala de periodistas, un cronista le comentó la situación y le entregó una carta redactada por la familia de Giuliani.

La reacción del pontífice fue inmediata. León XIV miró al periodista y su sonrisa se borró. Luego respondió con una sola palabra, pronunciada en perfecto español: "Tremendo".

El episodio puso de manifiesto la preocupación expresada por el Papa frente a la situación de los derechos humanos en Venezuela y llevó al encuentro una problemática que involucra directamente a una familia argentina.

La carta entregada por el periodista permitió acercar al pontífice el reclamo de los familiares de Giuliani, en un contexto en el que las negociaciones entre la administración de Javier Milei y Delcy Rodríguez no han logrado avanzar hacia su liberación.

El final del encuentro y el comienzo de la visita sudamericana

Una vez que terminó de responder las preguntas, León XIV se dirigió nuevamente hacia la parte delantera del avión. Poco después, los periodistas recibieron el almuerzo y el vuelo continuó sin sobresaltos hasta su llegada a Uruguay.

El aterrizaje se produjo a las 16.19, momento en que comenzó formalmente la primera etapa de la gira latinoamericana del pontífice.

La conversación mantenida durante la travesía aérea dejó expuestos algunos de los principales ejes de su pensamiento y de los temas que atraviesan su visita: el vínculo con Francisco, el ejercicio de los derechos políticos, la regulación de la Inteligencia Artificial y la preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La próxima escala será la Argentina, donde León XIV llegará el domingo 8 de noviembre para desarrollar una agenda de cuatro días. Su visita, que el propio pontífice definió como un homenaje a Francisco, será uno de los acontecimientos centrales de su recorrido sudamericano.