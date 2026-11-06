Dusso encabezó la apertura del 5° Foro Provincial de Garantías en Catamarca

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, encabezó la apertura del 5° Foro Provincial de Garantías, que se desarrolla en el Auditorio OSDE de la Capital bajo el lema "Ideas para transformar". La convocatoria reunió a referentes del sistema de garantías, economistas, especialistas en tecnología y representantes del sector productivo de distintos puntos del país, en una jornada destinada a intercambiar perspectivas sobre los instrumentos financieros y su incidencia en el desarrollo económico.

El encuentro tuvo como eje el papel estratégico de las garantías dentro del sistema financiero nacional, en relación con las condiciones de financiamiento que requieren las actividades productivas. Durante la primera jornada, las exposiciones y los espacios de intercambio abordaron también el contexto productivo regional y la aplicación de nuevas tecnologías, en un escenario donde el acceso al capital constituye uno de los temas centrales para impulsar el crecimiento de empresas y emprendimientos.

La apertura contó con la presencia de las senadoras Soledad Blas y María Elena Lagoria, junto con las autoridades del Fondo de Garantía Público de Catamarca (FOGACAT). La institución estuvo representada por su presidenta, Lic. Alejandra Nazareno; el vicepresidente, Mtr. Eduardo Castagnola; y la directora, Lic. Virginia Jeréz.

También acompañaron el desarrollo de la jornada la subgerente de FOGACAT, Cra. Lourdes Herrera, y la coordinadora comercial, Cra. María de los Ángeles Bernárdez, en una instancia que convocó a distintos sectores vinculados con el financiamiento y la actividad económica.

La articulación institucional como base de la convocatoria

El foro fue organizado por el Fondo de Garantía Público de Catamarca (FOGACAT), junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos de la Argentina (FONRED). La propuesta contó, además, con el respaldo de destacadas entidades financieras del medio.

La participación de estas instituciones permitió reunir en un mismo espacio a actores del sistema de garantías y del sector productivo, con el propósito de analizar herramientas y condiciones que contribuyan al desarrollo económico. La agenda de la primera jornada se concentró en el intercambio de experiencias y perspectivas sobre el funcionamiento del sistema financiero nacional, el contexto regional y la incorporación de tecnología.

En ese marco, el foro planteó una mirada sobre el financiamiento que vincula la actividad de las entidades de garantía con las necesidades de empresas y emprendimientos. La convocatoria incluyó tanto a referentes del ámbito financiero como a especialistas y representantes de la producción, en una dinámica orientada a compartir conocimientos y debatir estrategias.

Dusso planteó la necesidad de estructuras previsibles

Durante su discurso de apertura, el vicegobernador Rubén Dusso remarcó que el crecimiento económico de Catamarca y de la Argentina requiere condiciones estables y estructuras que trasciendan los cambios de gobierno. "Para que Catamarca y Argentina tengan un crecimiento sostenido, se necesitan estructuras previsibles que no dependan de los gobiernos de turno, sino que hagan posible que la economía crezca de manera constante", expresó.

El funcionario señaló que la provincia apuesta a un desarrollo diversificado, con la integración de la minería, la agroindustria y el turismo, y con una proyección establecida hacia 2035. En ese planteo, destacó la importancia de respaldar tanto a las grandes inversiones como a las micro y pequeñas empresas.

Dusso también vinculó el desarrollo económico con el dinamismo de los capitales y las posibilidades de crecimiento de los emprendedores. "No hay desarrollo ni mejor economía sin dinamismo en el flujo de capitales, y nuestro compromiso es seguir generando las condiciones para que nuestros emprendedores puedan crecer", sostuvo.

Sus expresiones ubicaron al financiamiento y a las garantías como componentes de una estrategia que busca abarcar distintos segmentos de la actividad productiva. La referencia a grandes inversiones, microempresas y pequeñas empresas se articuló con el objetivo de promover una economía diversificada, capaz de integrar sectores como la minería, la agroindustria y el turismo.

La Jornada PyME continuará este viernes

La propuesta tendrá continuidad este viernes 6 de noviembre, con la realización de la Jornada PyME, un espacio abierto y gratuito destinado a empresarios, emprendedores y profesionales de Catamarca.

La agenda prevista contempla disertaciones de especialistas de distintas áreas, con intervenciones vinculadas a la economía, la experiencia del cliente y las nuevas tecnologías. Entre los expositores anunciados se encuentran:

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL.

Cecilia Hugony, especialista en experiencia del cliente.

Natalia Bortagaray, experta en inteligencia artificial y datos.

Además de las disertaciones, la jornada incluirá paneles sobre el acceso a herramientas de financiamiento para el desarrollo productivo catamarqueño. De esta manera, la continuidad del foro estará enfocada en las necesidades de empresarios, emprendedores y profesionales, con instancias destinadas a abordar instrumentos financieros y oportunidades para el sector PyME.

La apertura del encuentro dejó planteada la importancia de sostener una articulación entre el Estado, el sistema financiero y el entramado productivo, con el propósito de generar condiciones para el crecimiento de las actividades económicas.

El compromiso de impulsar oportunidades y trabajo

Durante el acto inaugural también se destacó el compromiso de fortalecer la cooperación entre los distintos sectores que participan del desarrollo provincial.

"Con este foro reafirmamos el compromiso de articular esfuerzos entre el sector público, el sistema financiero y el entramado PyME para generar oportunidades concretas que impulsen la economía y el trabajo en nuestra provincia", se expresó durante la apertura.

La continuidad de las actividades, con una jornada específicamente orientada a las PyME, ampliará el espacio de intercambio iniciado en el Auditorio OSDE. El foro reúne así una agenda que contempla el rol de las garantías, el contexto productivo regional, las nuevas tecnologías y las herramientas de financiamiento, con la participación de referentes institucionales, especialistas y representantes de la actividad económica.

Bajo el lema "Ideas para transformar", el 5° Foro Provincial de Garantías se desarrolla con el objetivo de articular perspectivas sobre el financiamiento y el desarrollo, en una convocatoria que vincula al sector público, las entidades financieras y las empresas de Catamarca.