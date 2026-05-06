Levantan el secreto fiscal de Adorni y su esposa para investigar el origen de sus fondos

El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación destinada a esclarecer el origen de los fondos utilizados por el funcionario en distintos gastos personales.

La medida había sido dispuesta en marzo con el objetivo de avanzar en la pesquisa y obtener información detallada sobre la situación patrimonial del funcionario. El foco principal está puesto en los recursos con los que Adorni habría financiado viajes al exterior junto a su familia, en un contexto donde se busca determinar si existieron irregularidades.

El levantamiento del secreto fiscal constituye una herramienta clave para acceder a datos sensibles sobre ingresos, movimientos financieros y obligaciones tributarias, lo que permitirá a la Justicia contrastar la información disponible con los gastos realizados.

Inconsistencias entre ingresos y gastos

Uno de los elementos centrales de la investigación radica en la presunta discordancia entre los ingresos declarados y los gastos efectuados por el funcionario. Según se indicó, los compromisos económicos y deudas que mantiene Adorni no coincidirían con el salario percibido en sus funciones públicas.

En este sentido, se analiza su evolución patrimonial desde su desempeño como vocero presidencial hasta su actual rol como jefe de Gabinete, con el objetivo de establecer si los recursos utilizados se ajustan a sus ingresos formales. Entre los puntos bajo análisis se destacan:

Los viajes al exterior realizados junto a su familia .

. Las deudas y gastos personales registrados.

registrados. La correspondencia entre estos movimientos y el salario percibido en sus cargos públicos.

La investigación busca determinar si existe una explicación documentada para estos movimientos o si se detectan inconsistencias que requieran avanzar en otras medidas judiciales.

Testimonios, facturas y bienes adquiridos

Hasta el momento, la causa ha incorporado declaraciones de testigos que aportaron facturas y tickets, elementos que permiten reconstruir parte de los gastos realizados por Adorni. A partir de estos testimonios, se pudo establecer que tanto los viajes al exterior como la adquisición de bienes se habrían concretado desde el inicio de sus funciones en el Gobierno Nacional.

Entre los bienes identificados se encuentran:

Dos propiedades en el barrio porteño de Caballito.

en el barrio porteño de Caballito. Una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Estos datos forman parte del análisis patrimonial que lleva adelante la Justicia, en un intento por vincular los movimientos económicos con los ingresos declarados.

La ampliación de la investigación

En paralelo, el juez Lijo dispuso ampliar el alcance de la investigación mediante la revisión de las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, quien mantiene una relación de cercanía con Adorni. Grandio acompañó al funcionario en un viaje realizado durante el último feriado de Carnaval, en un vuelo en avión privado a Punta del Este, un hecho que también quedó bajo análisis en el expediente.

Además, se investiga la actividad de la productora ImHouse, a través de la cual Grandio cerró contratos con la Televisión Pública, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de ministros.

La medida judicial incluye la revisión de:

Las comunicaciones entre Grandio y Adorni .

. Los contactos de Grandio con Horacio Silva , quien figura como titular de la productora.

, quien figura como titular de la productora. Los intercambios vinculados a la actividad de ImHouse.

Según fuentes judiciales, el análisis del teléfono celular y otros registros permitirá establecer vínculos y posibles conexiones relevantes para la causa.