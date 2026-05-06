Inauguran nuevas obras en el Polideportivo Policial

Con el objetivo de fortalecer el bienestar del personal policial y generar espacios destinados a la recreación y la contención institucional, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, encabezó la inauguración de nuevas obras en el Polideportivo Policial.

Se trata de la habilitación de un salón de usos múltiples (SUM) y una cancha de fútbol, dos infraestructuras que apuntan a mejorar las condiciones de esparcimiento y encuentro para quienes integran la fuerza de seguridad y sus familias. Estas intervenciones se enmarcan en una política orientada a reforzar no solo el aspecto operativo de la institución, sino también su dimensión social y humana.

Características del nuevo SUM y la cancha

El flamante salón de usos múltiples fue diseñado para albergar diversas actividades institucionales y recreativas. Cuenta con una superficie de 140 metros cuadrados y una capacidad para 50 personas, lo que permite su utilización en encuentros, capacitaciones y eventos internos.

En cuanto a sus prestaciones, el SUM dispone de:

Servicios básicos completos .

. Sistema de ventilación adecuado.

adecuado. Asador y horno chileno .

. Lavadero.

Estas características lo convierten en un espacio funcional y adaptable a distintas necesidades, tanto operativas como sociales. Por su parte, la nueva cancha de fútbol presenta dimensiones reglamentarias de 105 por 70 metros y fue equipada con bancos de suplentes, lo que permite su uso en actividades deportivas organizadas. Además, el terreno fue acondicionado mediante tareas específicas que incluyeron nivelación del suelo, trabajos de topografía y siembra de césped natural.

Estas intervenciones garantizan condiciones óptimas para la práctica deportiva, consolidando un espacio destinado al esparcimiento físico.

Trabajo conjunto para concretar las obras

Las obras fueron impulsadas a través de un esquema de trabajo articulado que involucró a la Dirección de Bienestar Policial, personal administrativo y el acompañamiento de la Jefatura General de Policía. Esta colaboración permitió avanzar en la planificación y ejecución de los proyectos, con el objetivo de responder a necesidades concretas del personal.

El proceso refleja una dinámica de gestión orientada a la mejora de las condiciones laborales y de vida dentro de la institución, incorporando infraestructura que impacta directamente en el bienestar de sus integrantes.

La importancia del esparcimiento

Durante el acto de inauguración, el ministro Alberto Natella subrayó el valor de este tipo de inversiones, destacando que el predio no solo cumple una función recreativa, sino también de contención institucional. "Es muy valioso contar con este predio, porque el esparcimiento es necesario, pero también lo es la contención de las instituciones. Estamos orgullosos de la Policía que tenemos, por su compromiso y trabajo diario", expresó.

Sus declaraciones ponen de relieve la relevancia de generar espacios que acompañen la tarea cotidiana del personal policial, brindando ámbitos de descanso, recreación y fortalecimiento de vínculos internos.

Nuevas medidas en materia de seguridad

En el mismo contexto, Natella también hizo referencia a otras acciones vinculadas a la seguridad pública, destacando el anuncio de la instalación de 500 cámaras de vigilancia en la Capital. Asimismo, mencionó el avance en la implementación de un corredor seguro junto a Tucumán, iniciativas que forman parte de una estrategia más amplia en materia de prevención y control.

Estos anuncios complementan la inauguración de las obras, integrando una visión que combina infraestructura, tecnología y bienestar institucional.