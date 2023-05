Ley Lucio: "Que realmente sea una política de Estado en la provincia"

Luego que en la jornada de ayer, se diera media sanción a la adhesión de Catamarca a la "Ley Lucio" en la sesión de la Cámara de Senadores, el representante de Ancasti y miembro de la comisión que acompañó en el recinto la defensa de dicha ley, avanzó con consideraciones sobre este pasó en favor de las infancias de la provincia.

En diálogo con La Unión, el radical Ariel Cordero consideró que lo hecho este jueves apunta a “poder preservar nuestras infancias”. Luego consideró que la aspiración es que una vez aprobada, la misma “sea realmente una política de Estado en la provincia en cuanto a la capacitación, la contención y todo lo que prevee la ley nacional y que muchas veces queda en letra muerta”.

El legislador acotó “lamentablemente hay muchos Lucios en nuestro país y hasta en Catamarca, pero eso no se conoce”, aclarando luego que estos existen tal vez no con el desenlace del menor pampeano pero que sí es una realidad innegable la del maltrato infantil en muchas de sus formas. Y en función de esta realidad, Cordero abogó para que el cumplimiento de esta nueva normativa, una vez que sea aprobada y reglamentada, “sea un instrumento de valor para la niñez de la provincial. Lo ideal será que se pueda implementar a lo largo y ancho de la provincia y que no solo esté centrado todo en las cuidades más importantes sino que se pueda llegar a los últimos confines, porque este drama sucede en el interior profundo y muchas veces es denunciado”.

Malestar

Luego el senador se refirió al reclamo hacia los Diputados por no tratar los proyectos que envían desde el Senado. Esto fue planteado por el legislador por Tinogasta, José Alaniz Andrada del Frente de Todos y que contó con el apoyo del radical. Ante la consulta sobre esta situación, no dudó en señalar que “este tema no es algo traído de los pelos sino que es una realidad. Los temas se trabajan en comisión, de la misma manera en que se trabaja en Diputados, algunos obtienen la media sanción, ya sea de manera unánime y cuando pasan a Diputados, no se tratan. Entonces estamos ante una situación que no podemos entender”.

Siguiendo la línea planteada por Alanis, la duda del senador es si los proyectos que emite el Senado “carecen de calidad legislativa a lo nuestro o es alguna cuestión la que está dando vuelta por ahí”. En el fondo, y así lo remarcó Cordero, “los que quedan afectados es la gente, porque acá no se trata sobre quien produce más, si Diputados o Senadores”.