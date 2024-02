Ley Ómnibus: La dura reacción de La Libertad Avanza después de que se cayera el tratamiento en el recinto

Este martes estuvo repleto de tensiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Luego de un maratónico debate y con casi cinco horas de tensa discusión, el oficialismo dio marcha atrás y la Ley Ómnibus volverá a comisión. Todo lo que se habría aprobado durante la sesión de este martes no tendrá validez. El primero en pronunciarse fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, quien aseguró que “no es una derrota”. Sin embargo, al respecto, el espacio de La Libertad Avanza publicó en la red social “X”, ex Twitter, una reacción mucho más fuerte en línea con la acusación general del Gobierno contra la oposición por un incumplimiento de acuerdos.

“La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. Las Bases vuelve a comisión. #La CastaContraElPueblo”, fue el mensaje que se publicó en la cuenta del espacio fundado por Javier Milei después de que se cayera el debate por la Ley Ómnibus en la Cámara Baja y el mega proyecto retorne a comisiones.

La determinación fue tomada por el Gobierno luego de que tuviera dificultades para aprobar lo referido a las reformas del Estado. Tras la votación de seis artículos, Miguel Ángel Pichetto pidió que se realice una reunión de los jefes de bloques con Martín Menem para acelerar la sesión, y se pasó a un cuarto intermedio. No obstante, resultó contraproducente y al retornar, la sesión se terminó levantando por la falta de acuerdo sobre las privatizaciones. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a su instancia previa.

El proyecto volverá a ser discutido de cero en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

Zago: “Los gobernadores no cumplieron con su palabra”

El diputado libertario Oscar Zago habló en conferencia de prensa luego de que se levantara la sesión y dio detalles sobre lo que sucedió en el cuarto intermedio.

“Vuelve a comisión porque hubo diputados que se habían comprometido a acompañarnos a través de los gobernadores, y los gobernadores no cumplieron con su palabra”, expresó. En ese sentido, aseguró que no fue un “fracaso” ni una “traición”.

Indicó que a partir de este miércoles vuelven a negociar en comisiones los puntos en los que se trabó el megaproyecto.

“Hubo diálogo hasta esta mañana. El que dice que no hubo diálogo miente”, lanzó y cerró: “Discutiremos los puntos que les interese. Lo que quiere cumplir no lo terminan cumpliendo. No es una derrota, es una vuelta atrás”.