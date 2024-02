Ley Ómnibus: Francos cargó contra los sectores dialoguistas y los acusó de "terminar votando con el kirchnerismo"

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus y se levantó la sesión de este martes, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno Nacional tendrá que ser analizado de nuevo en comisiones.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

La explicación de Guillermo Francos

"Si se aprueba una ley declarando la emergencia económica, financiera y de seguridad, y en su tratamiento en particular no se dan las herramientas para tratar esa emergencia no tiene sentido", comenzó argumentando el ministro del Interior.

En la misma línea, explicó los motivos: "El bloque decidió volver a comisión el proyecto porque la ley se comenzaba a desaguar en sus artículos". "¿De qué sirve declarar una emergencia si no se le da al Presidente las herramientas para combatir esa emergencia?", consultó.

Consultado por el tuit enviado por La Libertad Avanza que hablaba de traidores, Francos se despegó del mensaje, aunque dejó una respuesta contundente: "Lo importante es que varios sectores que supuestamente iban a acompañar después terminaron votando con el kirchnerismo".

(Fuente: TN)