SIDCa: "El Gobierno especuló hasta último momento para evitar el diálogo"

El inicio del ciclo lectivo en la provincia se encuentra atravesado por un clima de profunda tensión tras la decisión del Ejecutivo provincial de dictar la conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones paritarias. La Comisión Directiva del Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCa) no tardó en reaccionar, expresando un contundente malestar y una visión sumamente crítica sobre la estrategia gubernamental desplegada en las últimas horas. Según el gremio, el Gobierno especuló hasta último momento para disponer esta medida administrativa, interviniendo de manera reactiva sobre una situación de extrema sensibilidad que afecta directamente a la comunidad educativa en su conjunto.

Para la conducción de SIDCa, la implementación de la conciliación obligatoria no es percibida como una herramienta de mediación constructiva o un paso hacia la solución, sino como una respuesta tardía frente a una problemática que reviste carácter de urgencia. El sindicato sostiene de manera enfática que el conflicto podría y debería haberse resuelto con mucha mayor anticipación, señalando que los mecanismos fundamentales de diálogo y consenso fueron postergados de manera innecesaria por la administración pública. Esta dilación en la búsqueda de soluciones genuinas ha generado un escenario de incertidumbre que el gremio atribuye a una maniobra política deliberada para limitar la capacidad de respuesta de los trabajadores docentes.

Falta de previsión y ausencia de respuestas de fondo

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento gremial radica en la deficiente cronología de las negociaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo. Desde SIDCa remarcaron con preocupación que la convocatoria oficial a reunión se realizó apenas unos días antes del comienzo de clases, lo que evidencia una gestión de los tiempos que calificaron como irresponsable. En el análisis del sindicato, este proceder no es un hecho aislado, sino que responde a una preocupante falta de planificación en un momento clave para la comunidad. La problemática que atraviesa el sector docente no es un fenómeno nuevo, por lo que el gremio insiste en que la situación requería de una previsión y una voluntad política que no se manifestaron durante el receso.

Esta falta de respuestas de fondo ha derivado en un contexto atravesado por la frustración y el desánimo de la docencia catamarqueña. Los trabajadores del sector aguardaban respuestas concretas frente a una realidad económica que no admite más dilaciones, y la imposición de la conciliación obligatoria solo parece profundizar el malestar preexistente. Según el comunicado oficial difundido por la conducción, la ausencia de una propuesta salarial y laboral satisfactoria, sumada a la decisión de intervenir mediante medidas de fuerza administrativa a último momento, expone una carencia de responsabilidad institucional que afecta la moral de los educadores que deben retornar a las aulas.

El impacto en la comunidad y un escenario evitable

El pronunciamiento de la Comisión Directiva de SIDCa también hace hincapié en las consecuencias sociales que este modo de proceder tiene sobre el sistema educativo y las familias. Advierten que la forma de actuar del Gobierno no solo intensifica el conflicto con el sector gremial, sino que también pone de manifiesto una desorganización que repercute en la previsibilidad de los padres y alumnos. El uso de la herramienta legal de la conciliación como último recurso es interpretado por el sindicato como una admisión de la incapacidad oficial para gestionar los tiempos de la paritaria mediante el acuerdo previo y el respeto por los plazos de la negociación colectiva.

La crítica gremial apunta a que este escenario de conflictividad era totalmente evitable si se hubieran aplicado criterios de previsibilidad meses antes del retorno a las escuelas. En lugar de ello, la docencia se encuentra con una medida que posterga el reclamo pero que no soluciona las demandas de base. La conducción del sindicato concluyó su pronunciamiento señalando que así comienza el ciclo lectivo: con decisiones tardías y una docencia que vuelve a enfrentar una conflictividad que pudo haberse evitado mediante la planificación seria. De esta manera, el gremio ratifica que el malestar persiste y que el inicio de las clases queda opacado por la falta de un consenso real.