Llevaron al Senado la réplica de la carta enviada después de la ocupación británica de las Malvinas

Un documento que permaneció durante casi dos siglos en el Archivo Histórico de Tucumán volvió a poner a la provincia en el centro de la historia documental vinculada con la cuestión Malvinas. Se trata de una carta que Juan Ramón Balcarce, entonces gobernador de Buenos Aires, envió en 1833 a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocos días después de la ocupación británica de las islas.

El hallazgo se produjo durante las tareas de conservación y digitalización del Archivo Histórico de la provincia, un proceso que permitió recuperar y poner nuevamente en circulación documentación histórica vinculada con acontecimientos centrales de la época.

La carta constituye un testimonio contemporáneo a los hechos ocurridos en 1833 y permite conocer cómo las autoridades argentinas de aquel momento recibieron y comunicaron la noticia de la ocupación británica de las islas. La ocupación de las Islas Malvinas ocurrió el 3 de enero de 1833. Pocas semanas después, Balcarce envió desde Buenos Aires la comunicación dirigida a Heredia. El gobernador bonaerense tenía además a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación, por lo que el contenido de la misiva adquiere particular relevancia dentro del intercambio institucional de aquel momento.

Una carta que dejó asentada la posición argentina

El documento denuncia el despojo y la usurpación de las islas, cuestiona el retiro de la bandera argentina y plantea la situación como contraria a los derechos de la Argentina. A su vez, hace referencia a las relaciones que existían en ese momento entre el país y Gran Bretaña.

De esta manera, la misiva no solo transmite una noticia sobre lo ocurrido en las islas, sino que también deja asentada la reacción de las autoridades argentinas frente al avance británico.

Para Raúl Albarracín, secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia, el documento representa un aporte significativo a la documentación histórica relacionada con el reclamo argentino. "Es un abono muy importante en la sustentación de nuestra postura", sostuvo.

Según explicó el funcionario a LA GACETA, la carta aporta elementos a la línea argumental argentina sobre la soberanía de las islas y suma un nuevo testimonio histórico a los argumentos utilizados a lo largo del tiempo para sostener el reclamo argentino sobre las Malvinas.

El hallazgo, sin embargo, no quedó limitado al ámbito del Archivo Histórico tucumano. La Provincia decidió compartir la información y avanzar en la realización de réplicas para distintos organismos nacionales vinculados con la cuestión Malvinas.

La réplica llegó al Senado de la Nación

A partir del descubrimiento, Tucumán realizó una réplica del documento y comenzó a entregarla a diferentes instituciones. Entre ellas estuvieron el Archivo General de la Nación, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y organismos vinculados con la cuestión del Atlántico Sur.

Una de esas réplicas fue llevada al Senado de la Nación, donde la entrega adquirió además un componente simbólico para la delegación tucumana por el significado que tiene la cuestión Malvinas dentro de las instituciones nacionales. En ese encuentro participaron la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, quien había presentado un proyecto para declarar de interés el documento.

Albarracín también señaló que Villarruel es hija de un veterano de la guerra de Malvinas, una circunstancia que, según explicó, otorgó un significado especial al encuentro y a la entrega de la réplica de la carta de 1833.

El hallazgo de la respuesta de Alejandro Heredia

La historia documental adquirió una nueva dimensión después de que Tucumán entregara la réplica al Archivo General de la Nación. El organismo analizó la documentación vinculada con la carta y, transcurrido un escaso tiempo, encontró entre sus fondos la respuesta que Alejandro Heredia había enviado a Juan Ramón Balcarce.

"El Archivo General de la Nación, una vez que nosotros le hicimos entrega, transcurrido un escaso tiempo nos mandó una contestación", contó Albarracín. El descubrimiento permitió completar una parte fundamental del intercambio entre ambos gobernadores. Por un lado, Tucumán conserva la carta enviada desde Buenos Aires a Heredia. Por otro, el Archivo General de la Nación conserva la contestación que el entonces gobernador tucumano dirigió a Balcarce.

El nuevo hallazgo demuestra, según destacó el funcionario, que Heredia no se limitó a recibir la comunicación enviada desde Buenos Aires, sino que respondió formalmente.

"No solamente tenemos lo que le hemos mandado, sino también tenemos la contestación", destacó Albarracín.