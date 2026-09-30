Jalil reclamó una agenda "proactiva" para el PJ y llamó a buscar consensos

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, llegó a París junto a una comitiva política para participar de la Argentina Week, el encuentro que reúne a autoridades argentinas, empresarios y potenciales inversores europeos. La agenda contempla actividades vinculadas con sectores estratégicos para el desarrollo económico, entre ellos la minería y la energía.

En diálogo con Cadena 3, Jalil destacó especialmente la composición de la delegación argentina y la presencia de gobernadores pertenecientes a distintos espacios políticos. Para el mandatario, esa diversidad constituye una oportunidad para profundizar los contactos con empresas europeas y avanzar en posibles inversiones.

"Es muy importante la delegación de gobernadores de distintos partidos. Es el segundo viaje que hacemos en busca de inversores. Muchas empresas invierten en distintos sectores, sobre todo minería, y llegar a Europa a través de Francia es una buena oportunidad para generar puntos de encuentro", sostuvo.

La participación en la Argentina Week se inscribe así en una estrategia que el gobernador presenta como parte de su tarea de gestión: establecer vínculos, generar contactos y encontrar espacios de articulación que permitan trasladar oportunidades de inversión hacia la provincia.

Catamarca y el desafío de atraer capitales

Durante la gira, uno de los objetivos centrales planteados por Jalil es avanzar en acuerdos que permitan impulsar el desarrollo de Catamarca. El mandatario vinculó esa tarea con una responsabilidad compartida con otros gobernadores, en particular Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

"Tenemos la obligación de gestionar, junto con Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. La obligación genera responsabilidades, como llegar a puntos de encuentro para que Catamarca, en mi caso, pueda seguir creciendo", afirmó.

Dentro de esa búsqueda de inversiones, la minería ocupa un lugar destacado. Jalil mencionó la participación de distintas compañías vinculadas con el sector y señaló particularmente a Glencore y Río Tinto, dos empresas que forman parte de la agenda empresarial relacionada con la Argentina Week.

El gobernador hizo referencia específica a las inversiones en cobre y al vínculo con Glencore. "Hay varias empresas de minería que vendrán a la Argentina Week. Hay empresas con inversiones en cobre; tal vez seamos la primera provincia en importar cobre con Glencore, que tiene una inversión muy grande", señaló.

En ese marco, Jalil resumió el impacto que atribuye a la actividad minera con una definición concreta: "La minería genera un efecto multiplicador muy grande".

Exportaciones, coordinación y crecimiento empresarial

El gobernador también puso el acento en la coordinación entre las provincias y el Gobierno nacional como parte del proceso destinado a atraer capitales. Según sostuvo, existe un esfuerzo conjunto de los mandatarios provinciales para coordinar políticas públicas con Nación.

"Hay un gran esfuerzo de los gobernadores para coordinar políticas públicas con la Nación, y las inversiones están llegando. Duplicamos las exportaciones y el año que viene las vamos a triplicar", aseguró.

La afirmación se integra con una visión de la gestión centrada en el vínculo permanente con distintos actores económicos e institucionales. Jalil señaló que su prioridad está puesta en administrar y mantener canales de diálogo tanto con el Gobierno nacional como con inversores y empresas.

"Solo me dedico a la gestión, a tener buen diálogo con Nación, inversores, empresas públicas y privadas. Si no crecen las empresas privadas es muy difícil que se recupere la economía", expresó.

De este modo, la agenda internacional aparece vinculada directamente con una concepción de la gestión provincial que coloca a las empresas y las inversiones como elementos centrales para sostener el crecimiento económico.

El mensaje hacia el Partido Justicialista

La visita a París también estuvo acompañada por definiciones políticas de alcance partidario. Consultado por la situación del Partido Justicialista (PJ), Jalil sostuvo que el espacio necesita modificar su enfoque y concentrarse en la construcción de consensos.

"El PJ tiene que cambiar la agenda, que no logra consensos. Siempre tendremos más posibilidades con una agenda proactiva. Uno está dedicado a Catamarca, al norte", sostuvo.

La definición se relaciona con el planteo general que el gobernador realizó durante su participación en la Argentina Week: priorizar los puntos de encuentro y la gestión por encima de las diferencias políticas.

Jalil insistió, además, en que esa posición no implica abandonar la identidad política con la que fue elegido. Por el contrario, planteó que ambas dimensiones —la identidad y la búsqueda de acuerdos— pueden convivir dentro de una misma estrategia.

"Nosotros siempre ganamos, mantenemos nuestra identidad para la cual la gente nos votó, para gestionar puntos de encuentro", concluyó.

Una gira atravesada por minería, gestión y consensos

La presencia de Raúl Jalil en París reúne, en una misma agenda, tres ejes que el gobernador presentó como centrales: la búsqueda de inversiones, el desarrollo de la minería y la construcción de acuerdos políticos e institucionales.

La Argentina Week funciona, en ese sentido, como espacio de contacto entre autoridades argentinas, empresas y potenciales inversores europeos. Para Catamarca, la expectativa está puesta particularmente en las oportunidades vinculadas con la minería, con el cobre como uno de los sectores mencionados por el mandatario y con empresas como Glencore y Río Tinto dentro de la agenda empresarial.

Al mismo tiempo, Jalil ubicó la gestión provincial dentro de un esquema de coordinación con otros gobernadores y con Nación, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer el crecimiento de las empresas privadas.

Su planteo político mantiene el mismo eje: conservar la identidad con la que fue elegido, pero orientarla hacia la generación de puntos de encuentro y la construcción de consensos. En París, la agenda económica y la discusión política quedaron así vinculadas por una misma idea expresada por el gobernador: gestionar para encontrar acuerdos que permitan que Catamarca continúe creciendo.