Gobernadores en París: Santilli negocia las PASO y afianza el vínculo con las provincias

El Gobierno nacional avanzó este miércoles en París con la búsqueda de consensos entre los gobernadores para modificar el esquema electoral de cara a 2027. El principal eje de la negociación fue la posibilidad de eliminar o, al menos, suspender las PASO para las próximas elecciones generales.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y reunió a 12 gobernadores y a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, en la planta baja de la Embajada argentina en Francia, en el marco de las actividades de la Argentina Week.

La Casa Rosada necesita construir acuerdos con los mandatarios provinciales para conseguir en el Congreso los votos necesarios que permitan modificar el esquema electoral. El objetivo es que las elecciones generales de 2027 puedan desarrollarse sin primarias, ya sea mediante la eliminación definitiva de las PASO o a través de una nueva suspensión.

Una fuente oficial que participó del encuentro señaló a la Agencia Noticias Argentinas que las conversaciones "estaban encaminadas" y expresó que seguramente se llegará "a un acuerdo para lograr el objetivo". El planteo electoral se convirtió así en uno de los principales puntos de una reunión que también buscó consolidar un nuevo canal de comunicación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Santilli, Caputo y Quirno

La composición de la mesa reflejó la relevancia que el Gobierno le otorgó al encuentro. Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. La presencia de los tres funcionarios mostró la intención de abordar el vínculo con los mandatarios provinciales desde distintas dimensiones, incluyendo la cuestión política, la relación económica con las provincias y la agenda internacional que rodeó a la Argentina Week.

La cena también fue utilizada por la administración nacional para revisar la relación directa con los gobernadores. Según la información proporcionada, el Gobierno hizo una evaluación del trato que había mantenido con los mandatarios durante actividades anteriores, entre ellas las desarrolladas en Estados Unidos, y decidió modificar esa dinámica.

La nueva estrategia apunta a una comunicación más directa a través de Santilli, con el objetivo de sostener conversaciones con cada gobernador y avanzar sobre las necesidades y agendas particulares de cada distrito.

Durante el encuentro se repasaron distintos aspectos de la relación entre la Nación y las provincias. Entre ellos estuvieron la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones sobre las agendas específicas de cada jurisdicción, que el Gobierno sigue directamente con sus respectivos mandatarios.

Los 12 gobernadores que participaron

La reunión contó con una representación amplia de gobernadores de distintas provincias y espacios políticos.

Participaron:

Jorge Macri , Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rolando Figueroa , Neuquén.

, Neuquén. Alberto Weretilneck , Río Negro.

, Río Negro. Alfredo Cornejo , Mendoza.

, Mendoza. Rogelio Frigerio , Entre Ríos.

, Entre Ríos. Gustavo Sáenz , Salta.

, Salta. Ignacio Torres , Chubut.

, Chubut. Raúl Jalil , Catamarca.

, Catamarca. Carlos Sadir , Jujuy.

, Jujuy. Marcelo Orrego , San Juan.

, San Juan. Leandro Zdero , Chaco.

, Chaco. Juan Pablo Valdés, Corrientes.

También participó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

La presencia de mandatarios de distintos distritos permitió al Gobierno avanzar sobre una agenda que excedió la discusión electoral. La reunión incorporó cuestiones relacionadas con la relación institucional entre Nación y provincias, la coparticipación y las situaciones particulares de cada territorio.

Milei siguió la actividad desde el hotel

El presidente Javier Milei no asistió a la sede de la Embajada argentina en París. El mandatario permaneció en el hotel y participó por Zoom de la cumbre de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

Mientras Santilli, Caputo y Quirno mantenían la cena con los gobernadores, Milei desarrolló esa actividad a distancia. La agenda presidencial en Francia continuará este jueves, cuando el mandatario participe del acto central de la Argentina Week en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Allí, Milei brindará un discurso y posteriormente mantendrá un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Además, el mandatario argentino participará de la recepción ofrecida por Macron a la delegación oficial argentina.

El debate por las tierras rurales llegó a la mesa

La agenda de la cena también incorporó otro asunto de relevancia para el Gobierno: un eventual nuevo esquema para las tierras rurales. Los primeros sondeos con los gobernadores se produjeron a partir del escenario abierto por un fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto la cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023.

La intención oficial sería analizar modificaciones y construir un esquema que permita habilitar la inversión privada extranjera, pero que al mismo tiempo conserve determinados resguardos para operaciones relacionadas con Estados extranjeros, zonas de frontera y recursos estratégicos.

El planteo abre una nueva instancia de diálogo con los gobernadores, quienes también fueron incorporados a las conversaciones sobre la eventual modificación del régimen.

Una alternativa dentro del proyecto de Soberanía

El Gobierno ya había adoptado una decisión durante el tratamiento de otra iniciativa en el Senado. Para facilitar la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo había retirado de esa propuesta el capítulo referido a las tierras rurales.

Ahora, una de las alternativas que podrían explorarse consiste en incorporar un artículo sobre esta cuestión dentro del proyecto de Soberanía enviado por el oficialismo.

El esquema todavía forma parte de los sondeos iniciados con los gobernadores, en un contexto en el que la administración nacional busca definir una nueva regulación que combine la posibilidad de inversiones privadas extranjeras con resguardos vinculados con determinados intereses considerados estratégicos.