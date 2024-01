Los gobernadores "dialoguistas" ratificaron su apoyo a la Ley Ómnibus, pero advierten debilidad en el Gobierno

Los gobernadores “dialoguistas” ratificaron su apoyo a la Ley Ómnibus luego de la quita del capítulo fiscal y adelantaron que sus legisladores votarán a favor del proyecto de ley el próximo martes en la Cámara de Diputados. Sin embargo, advirtieron sobre la debilidad parlamentaria del gobierno a la hora de negociar acuerdos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Chubut, Ignacio Torres, destacaron algunas modificaciones en el proyecto de ley como la marcha atrás en la privatización de YPF y en el cobro del Impuesto a las Ganancias.

“Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la ley salga y vamos a acompañar”, adelantó Llaryora luego de realizar fuertes críticas al gobierno por mantener una postura extremista con respecto al capítulo fiscal que estaba dentro del proyecto de ley.

El gobernador cordobés consideró que “es un error retirar el paquete fiscal en su totalidad” dado que, según analizó, lleva al Gobierno a “tomar decisiones de un mayor ajuste”. “El ajuste es a la gente, es menos salud y menos educación”, remarco.

Llaryora aclaró que desde su sector estaban dispuestos a apoyar una parte del capítulo fiscal planteado por el Gobierno: “Parte de este paquete se puede levantar y eso permite mejorar rápidamente los números fiscales. Aunque son ideas difíciles, estábamos dispuestos a acompañar. Y dejar para más adelante las diferencias en ganancias, en retenciones y en lo previsional”.

En esa línea, el jefe comunal criticó la manera de dialogar del oficialismo: “Un país no funciona a todo o nada. Un país funciona dialogando, no funciona por capricho. Un país funciona en la sapiencia, en el diálogo, en el consenso”.

Ignacio Torres, por su parte, destacó la revisión que hizo el Gobierno sobre la posible privatización de YPF: “Sería una locura privatizar una empresa que vale menos de un tercio de lo que debería valer. Yo no creo que se trate de privatizar todo o estatizar todo, hay que ser inteligente y tener sentido común”.

En paralelo, el gobernador de Chubut advirtió sobre la debilidad del Gobierno en términos parlamentarios y señaló la “torpeza” a la hora de lograr acuerdos que puedan sacar adelante la Ley Ómnibus: “No veo un gobierno débil desde el apoyo popular. Sí desde lo parlamentario. También lo veo torpe en muchas decisiones que tienen que llevar a generar los consensos necesarios”.

“Algunos hablan de la batalla cultural de ir hacia una derrota parlamentaria, pero sostener la retórica de ´la casta no me deja gobernar´ o conseguir las herramientas para poder gobernar y la realidad es que la gente quiere resultados. Me parece que las herramientas para gobernar las tienen que conseguir y la forma es con respeto y entendiendo que hay actores de la dirigencia que estamos para ayudar”, remarco.

A la vez, destacó el rol de Guillermo Francos en la negociación: “Ningún gobierno puede gobernar eternamente por DNU y él es más que necesario para este Gobierno, es un eslabón central para el éxito del Gobierno”.

Con respecto al debate que se dará el martes en el Congreso, anticipó: “Va a haber dos discusiones: una en general, que no tengo dudas de que va a haber acompañamiento; y otra en particular, donde puede haber discusiones parciales con distintas provincias”.

Tanto Torres como Llaryora destacaron el objetivo del Gobierno de lograr el déficit cero y mencionaron la posibilidad de un plan que incluya a todas las provincias. “Tenemos que ir hacia un pacto fiscal que garantice el equilibrio fiscal y no perjudique al interior productivo del país”, señaló Torres.

“El gobierno debería invitar a las provincias a que sean vinculantes en esta transformación que se quiere hacer. Nosotros somos un país federal, ninguna transformación profunda como la que se quiere hacer se puede dar de manera unilateral”, remarcó el gobernador de Chubut.

Por su parte, Llaryora agregó: “Nosotros hacemos lo posible y lo imposible, desde hace años, para tener déficit cero. Cómo no vamos a compartir que la Argentina lo tenga. Ahora, cómo llegas a eso, es la discusión, y de qué manera llegas a eso. Así que para mí la Argentina tiene que tener un plan fiscal que nos saque de la inflación y que nos vuelva al crecimiento”.

